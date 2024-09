Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdysi zářila na obrazovkách, dnes bojuje s vážnou nemocí. Christina Applegate (52), známá jako Kelly ze seriálu Ženatý se závazky, se potýká s nemocí, která ji změnila k nepoznání. Jak sama říká, její tělo už není tím, čím bývalo.

Od útlého věku se pohybovala před kamerami. Největší průlom pak přišel s rolí Kelly Bundyové v sitcomu Ženatý se závazky, který se vysílal v letech 1987–1997. Pamatujete? Tato role z ní udělala sexsymbol otevřela jí dveře do světa showbyznysu. Jenže v posledních letech herečka prochází těžkým životním obdobím. Dnes čelí roztroušené skleróze, která ji připravila nejen o její pověstnou krásu, ale i o mnoho dalšího.

Hvězda sitcomu

„Kelly byla skvělá role, ale občas mě štvalo, že mě lidé vnímali jen jako hloupou blondýnku,“ svěřila se Applegate v jednom z rozhovorů. „Chtěla jsem dokázat, že umím víc.“ A to se jí skutečně povedlo. Po skončení seriálu Ženatý se závazky se objevila v mnoha dalších úspěšných projektech, včetně seriálu Přátelé, kde si zahrála sestru Rachel, nebo komedii Prostě sexy.

Začalo to rakovinou

Applegate však musela čelit i vážným zdravotním problémům. V roce 2008 jí byla diagnostikována rakovina prsu, což vedlo k oboustranné mastektomii, tedy odstranění obou prsů. „Bylo to nesmírně těžké období,“ vzpomíná herečka. „Ale řekla jsem si, že to nevzdám. Chtěla jsem být tady pro svou rodinu.“ O devět let později se pak dozvěděla, že má nebezpečnou mutaci genů a rakovina by mohla postupovat. Rozhodla se proto pro preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů.

Nejtěžší zkouška

Nejtvrdší rána však přišla v roce 2021, kdy byla herečce diagnostikována roztroušená skleróza. Tato chronická nemoc centrálního nervového systému změnila její život od základů. Bere silné léky, které ji změnily k nepoznání: „Vypadám teď jako Valda Cvalda,“ říká otevřeně o svém současném vzhledu. „Nemám žádné svaly na nohou. Mám malé a podivné nohy a pak je tu moje velké menopauzové břicho.“

Herečka přiznává, že nemoc ji omezuje v každodenním životě. „Stačí, když jdu do kopce. Začne mi velmi rychle tlouct srdce a mám pocit, že dostanu infarkt,“ popisuje své obtíže.

Sama doma

Kvůli fyzickým omezením a vedlejším účinkům nemoci i léků teď tráví čas převážně doma. „Jsem ráda zavřená a schovaná v domě, ležím ráda ve své posteli,“ říká. „Ale zároveň tam být celé dny a noci nechci. Když se občas po dlouhé době odhodlám jít ven, jsem pak moc ráda, že jsem to udělala.“

Herečka tak přiznává, že její sociální život utrpěl. „Moji přátelé vědí, že žádné túry po horách už se mnou nepřipadají v úvahu,“ vysvětluje. „Když vám těsně předtím, než pro mě přijedete, řeknu, že to zkrátka nezvládnu, nesmíte se na mě zlobit.“

Rodina jako opora

V těžkých chvílích jí největší oporu poskytuje rodina. Christina je od roku 2013 vdaná za nizozemského hudebníka Martyna LeNobleho, s nímž má dceru Sadie. „Moje rodina je pro mě všechno,“ říká s láskou v hlase. „Bez nich bych to nezvládla.“

Jenže i její Sadie čelí zdravotním problémům. Nedávno jí byl diagnostikován syndrom posturální ortostatické tachykardie, neléčitelné chronické onemocnění srdce. „Je to těžké vidět své dítě trpět. Ale Sadie je silná. Společně to zvládneme,“ říká herečka.

I přes všechny zdravotní problémy se Christina nevzdává. V roce 2022 se objevila v poslední sérii seriálu Smrt nás spojí, kde ztvárnila hlavní roli. „Byla to výzva, ale chtěla jsem to dokončit,“ říká o své poslední herecké zkušenosti. „Nevím, jestli budu ještě někdy hrát, ale nikdy neříkej nikdy.“

