First Time, An Angel nebo Can’t Help Myself. Vzpomínáte si? Také jste při těchto hitech kapely The Kelly Family prožívali v 90. letech svou první lásku? Jenže běh času je neúprosný. Mnozí z členů ikonické skupiny dnes již nežijí, jiné byste ani nepoznali.

Do historie hudby se zapsali nesmazatelným písmem. I když původní členové vystupovali od roku 1988, zlomovým se stal až rok 1994. Stačil jeden hit An Angel, který je katapultoval do záře reflektorů. Zaplněná náměstí i stadiony, miliony fanoušků, přední stránky časopisů – u nás třeba Bravo. Jenže hit zároveň rodině přinesl definitivní ztrátu soukromí, rozepře a nakonec i pád na dno. Co dnes členové rodinné kapely dělají? Daniel Jérôme „Dan“ Kelly Otec Kelly se narodil v americké Michiganu v roce 1930. Už v roce 1974 založil rodinnou kapelu a se sedmi dětmi a hrál na ulicích v Evropě i USA. Byl alkoholik a zemřel v Kolíně nad Rýnem v roce 2002. Barbara Ann Kelly Tanečnice z Massachusetts byla Danovou druhou manželkou. Měl s ní osm z jeho celkem třinácti dětí. Poté, co jí byla diagnostikována rakovina během těhotenství s Angelem, jejím nejmladším synem, odmítla jakoukoli léčbu, aby ochránila své nenarozené dítě. Zemřela v listopadu 1982, necelý rok po narození Angela. Kathleen Anne „Kathy“ Kelly Kathy se narodila v USA. Byla hudební ředitelkou celé kapely, jistě si pamatujete, že kromě zpěvu hrála na housle, akordeon, kytaru a klávesy. Dnes je sólovou umělkyní, která vystupuje mimo jiné pro charitu. V roce 2021 se objevili v několika televizních pořadech. Barby Kelly Barbara Ann (narozená v roce 1975 ve Španělsku) hrála v rodinné kapele na bicí a kytaru. V pozdějších letech se objevovala jen sporadicky a pomalu se stáhla z veřejnosti. Zemřela v Německu na jaře 2021. close Magazín Není pravda, že Chantal Poullain nestárne. Jen ovládá kouzlo krásy a půvabu. Nahlédněte do jejího šatníku gallery 5 Michael Patrick Kelly Patrick byl jedním z nejpopulárnějších členů kapely a skutečným „magnetem na dívky“. Kromě zpěvu dnes skládá a hraje na kytaru, klávesy, basu, bicí, piano a akordeon. Na přelomu tisíciletí se na šest let stáhl jako mnich do kláštera ve Francii. V roce 2011 se ale vrátil k hudbě a na pódia, která mu chyběla. Oženil se se svou láskou z mládí a nyní se objevuje v hudebních a castingových pořadech. close Magazín Podívejte, jak nádherná byla zamlada Lenka Filipová. Už je jí 70. Jak s ní šel čas, najdete v galerii gallery 6 Angelo Kelly Se svým bratrem Patrickem byl Angelo par excellence idolem dívek. S jeho vlastní skladbou I Can't Help Myself se rodině podařilo získat první místo v žebříčcích několika evropských zemích. Dnes se Angelo věnuje sólové kariéře. Žije se svou rodinou v Irsku, mohli jste ho vidět i jako herce ve filmu Třídní sraz 1.0. Je to tlouštík, dnes byste ho už jen stěží poznali. John Kelly John je první dítě Dana a jeho druhé manželky Barbary Ann. V kapele se staral o stavbu pódia, zvuk, osvětlení a videoklipy. V roce 2019 získal druhé místo v taneční soutěži. Nyní je jedním ze šesti nových členů znovusjednocené Kelly Family, kteří sporadicky vystupují. Maria Patricia Kelly Patricia se narodila ve Španělsku stejně jako John. V kapele byla zodpovědná za kytaru, perkuse, harfu a klávesy. Když jí bylo 12 let, její matka zemřela na rakovinu a ona se musela spolu se staršími Kellyovými starat o menší sourozence. Dnes je Patricia sólová umělkyně. Jimmy Kelly Jimmy, jehož skutečné jméno je James Victor Kelly, byl součástí kapely od začátku až do roku 1994 a je zodpovědný za několik skladeb. V roce 2005 však zahájil sólovou kariéru a turné po Evropě. Napsal autobiografii, je ženatý a má tři děti. Od roku 2017 je opět součástí The Kelly Family. Joey Kelly Joey se staral o marketing kapely. Spolu s Johnem také organizoval vše, co bylo potřeba pro jevištní vystoupení. Víte, že Joey a jeho sourozenci byli vzděláváni doma a nikdy nenavštěvovali veřejnou školu? Přesto je dnes Joey sportovec a podnikatel. V Německu ho často můžete vidět v zábavných soutěžích, je ženatý a má čtyři děti. Maite Kelly Maite je jediné dítě v rodině, které se narodilo v Německu. V kapele byla zpěvačkou a hrála na basu. V roce 2007 zahájila sólovou kariéru a na německé hudební scéně je velmi úspěšná. Pracovala také na filmových projektech a byla členkou poroty Německo hledá superstar. Je rozvedená a má tři děti. Se svým ex-manželem provozuje značku přírodní kosmetiky a dokonce má vlastní módní kolekci. Caroline Kelly Caroline se narodila v Massachusetts. Do roku 1982 byla aktivní členkou kapely. Dnes Caroline žije ve Spojených státech a hudbě se věnuje mnohem méně. Pracuje jako zdravotní sestra. Zdroje: www.msn.com, www.svetzeny.cz, user Externí autor