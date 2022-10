Muž vyrazil do polí pozorovat ptáky. Káně ho zavedlo k pokladu obrovské hodnoty

Tereza Malá

Pozorovatel a milovník ptactva sledoval káně a náhle zahlédl na čerstvě zoraném poli záblesk něčeho, co se později ukázalo být 2000 let starý zlatý stater.

Foto: Zdroj: Credit: Bournemouth Museum

Čas od času se na někoho usměje nebývalé štěstí. Naposledy byl tím šťastlivcem britský ornitolog, kterému se náhodou podařilo objevit dosud největší poklad keltských zlatých mincí. Celková hodnota pokladu dosahuje v přepočtu 22,7 milionů korun!

Pozorovatel a milovník ptactva sledoval káně a náhle zahlédl na čerstvě zoraném poli záblesk něčeho, co se později ukázalo být 2000 let starý zlatý stater neboli zlatá starořecká nebo keltská mince. Navíc hned vedle ní ležela další, asi metr vzdálená. Proto si ornitolog vzal na pomoc detektor kovů a o několik hodin později objevil ve východní Anglii celkem 1 300 mincí z let 40-50 našeho letopočtu.

Místo je zatím drženo v tajnosti. Hodnota každé z 1300 mincí dosahuje 650 liber, tedy v přepočtu 18 500 korun.

Na některé keltské mince se podívejte v tomto zajímavém videu:

Zdroj: Youtube

Největší poklad novodobé britské historie

Jméno ornitologa také nebylo zveřejněno, ale je známo, že padesátiletý terénní pracovník se postupně prokopal asi půl metru pod zem, kde našel okraj římské urny. Po nalezení té druhé je dnes jasné, že byla překonána hodnota dosavadního největšího keltského pokladu, který ukrýval 850 mincí. Tento poklad byl nalezen v roce 2008 na Wickham Marketu v Suffolku.

Když muž urnu nadzvedl, vysypala se z ní hromada mincí. Co s nimi bude, se uvidí, je jisté, že se o mince bude muset nálezce podělit s majitelem pole.

Keltské zlaté mince v hodnotě 800 000 liber jsou největším nálezem v historii Británie.Zdroj: Zdroj: Credit: Bournemouth Museum

Poklad bájné Boudiccy vytlačil i předchozí poklad

Keltské zlaté mince v hodnotě 800 000 liber jsou největším nálezem v historii Británie. I když není jasné, odkud poklad pochází, objevují se spekulace o tom, že v oblasti v polovině prvního století válčila keltská válečnice Boudicca s okupačními římskými vojsky. Tyto mince by v tomto případě mohly být "zálohou" z její válečné truhly pro její východní tažení.

Poklad z roku 2008 nyní ztratil své prvenství, ale zdá se, že v Británii je možná podobných nálezů ještě hodně před námi.

Například v červenci roku 2019 byly v nejmenované aukční síni vydraženy mince nalezené v červenci roku 2019. Celkem 260 zlatých mincí bylo nalezeno při renovaci kuchyně, když manželé vykopali hliněný pohár o velikosti plechovky od limonády. Byl zakopán pod původní dřevěnou podlahovou deskou a hodnota mincí byla později odhadnuta na v přepočtu 7,2 milionu korun. V té době se jednalo o největší poklad mincí z 18. století nalezený v Británii.

Keltský poklad.Zdroj: Zdroj: Credit: Bournemouth Museum

Zvláštní je, že se mince z ani jednoho objevu nenalezly dříve.

