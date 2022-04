Záhadné zmizení mozku J. F. Kennedyho. Mozek pravděpodobně ukradl bratr

Elena Velímská

J. F. Kennedy, pamětní deska

Nad atentátem na 35. prezidenta USA Johna F. Kennedyho visí i po téměř šedesáti letech otazníky. Stejně záhadné, jako některé stránky samotného atentátu, je zmizení prezidentova mozku. Kam, kdy a proč se ztratil, dodnes nemá vysvětlení.

Jak se může ztratit mozek?

Prezident J. F. Kennedy byl postřelen 22. 11. 1963, když v rámci své volební kampaně projížděl Dallasem v Texasu. Po převezení do nemocnice smrtelným zraněním po půl hodině podlehl. Téhož dne bylo jeho tělo letecky dopraveno do Washingtonu a po příletu převezeno do nemocnice k oficiální pitvě. Koroner uvedl jako příčinu smrti dvě rány, jedna střela ho zasáhla do krku, druhá do hlavy a téměř zničila pravou mozkovou hemisféru. Podle bývalého agenta FBI F. X. O’Neilla, který pitvu sledoval, lékaři vyjmuli mozek a uložili ho do „bílé sklenice“ pro další zkoumání, což lékaři zapsali do pitevní zprávy. Tělo prezidenta bylo tři dny po vraždě se všemi poctami pohřbeno na Arlingtonském hřbitově ve Washingtonu. Mozek vložený do schránky z nerezové oceli byl spolu s důkazními materiály převezen do kanceláře agentů tajné služby. Později byl „bezpečně“ uložen v Národním archivu.

Konspirační teorie záhadného zmizení

Před převozem do Národního archivu agenti všechen důkazní materiál sepsali. Kromě mozku měly být uchovány vzorky tkání, úlomky kostí, rentgenové snímky a fotografie z pitvy. Dne 31. října 1966 se zjistilo, že schránka s mozkem zmizela. Během desetiletí se o jeho zmizení objevila řada teorií. Jedna říká, že se mozek „ztratil“, aby se zahladily důkazy o spiknutí, tedy pravda o atentátu. Podle oficiální pitvy byl Kennedy střelen shora a zezadu, což potvrzuje verzi, že L. H. Oswald střílel z šestého patra školy, nicméně podle lékařů z dallaské nemocnice, kde zemřel, byl střelen zepředu, takže střelcem mohl být někdo jiný. Mozek je tak jediným důkazem trajektorie střel. Jsou i domněnky, že nebyl ukraden, ale pouze tajně převezen na neznámé místo.

Je zlodějem Kennedyho bratr?

Panují však i jiné názory. Například, jak se domnívá i autor knihy o Kennedyho atentátu J. L. Swanson, mozek odcizil jeho bratr Robert. Právě on rozhodl o přemístění schránky do Národního archivu. Swanson si myslí, že mozek svého bratra ukradl ještě dřív, než se do archivu dostal. Chtěl zabránit, aby dalším zkoumáním nevyšel najevo skutečný zdravotní stav bratra a případně léky, které bral bez lékařského předpisu, a aby se zprávy nedostaly na veřejnost. Kennedy trpěl celou řadou zdravotních problémů. Nejvážnější byla Addisonova choroba, kterou před veřejností tajil, měl osteoporózu, opakované infekce močových cest, zánět tlustého střeva, syndrom dráždivého tračníku. Bral 12 různých léků, kortikosteroidy a testosteron, prášky na bolest, na spaní, proti úzkosti, prý nejméně jednou antipsychotika. Oficiálně lékaři tvrdili, že je zdráv.

Nevyřešené nesrovnalosti

V roce 1998 Výbor pro kontrolu záznamů o atentátech zjistil nesrovnalosti na fotografiích z archivu. Analytik D. Horne prohlásil: „Jsem si na 90 až 95 procent jistý, že na fotografiích není mozek prezidenta Kennedyho“ a dodal, že pokud skutečně není, došlo k zatajení lékařských důkazů. I agent O’Neill potvrdil, že mozek Kennedyho byl značně poškozený a téměř nic z něho nezbylo, ale na fotkách je téměř celý mozek. Nejasnosti jsou ve zprávách o druhém zkoumání mozku. Podle jedné zprávy to bylo 25. listopadu a vyšetření provedl J. T. Boswell, lékař P. Finck tvrdil, že mozek prohlédl s doktory Boswellem a J. Humesem až 29. listopadu, kdy byly pořízeny fotografie.To by znamenalo, že to nebyl mozek Kennedyho a že nejspíš byly zkoumány dva rozdílné mozky. Zda byl mozek skutečně vyměněn, ještě než se schránka ztratila z Národního archivu, ukraden, ukryt, nebo ho vzal bratr, na to neexistuje žádný přesvědčivý důkaz. Nad tím, co se s mozkem J. F. Kennedyho stalo tak stále visí otazníky.

