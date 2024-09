Byl sychravý podzimní večer. Detektiv Arthur Touch dorazil do starého městečka Lythford, kde před několika dny zemřel místní kovář Thomas Cartwell. Na první pohled jeho smrt vypadala jako nehoda. Zkušené oko vyšetřovatele však rychle odhalilo, že skutečnost je jiná.

Detektiv stál v kovářské dílně a rozhlížel se kolem. „Jaká jsou fakta?” obrátil se na mladého policistu ze Scotland Yardu, který stál vedle něho. „Thomas Catwell měl padesát šest let. Zaměřoval se na starodávné kovářské techniky. Občas zašel do hospody, byl to ale spíše samotář. Našla ho jeho manželka. Ležel bez známek života blízko pece. Spadl na kovadlinu a měl roztříštěnou lebku. S největší pravděpodobností zakopl,” diktoval mladík ze svého notýsku.

Touch mezitím zkoumal vybavení místnosti. Nešlo o moderní kovářskou dílnu, právě naopak. Vypadala, jako kdyby vypadla ze středového filmu. Zarazil ho ale obrovský nepořádek, jenž zde panoval. Nářadí bylo rozházené, stejně tak dřevo. Zdálo se, jako kdyby tady někdo něco hledal.

Náhle si detektiv všiml podivné keramické trubky, jež mu připomínala didgeridoo. „Co to je?“ obrátil se policistu. „To nikdo neví. Místní ale říkají, že to leželo vedle Catwellova těla,” pokrčil rameny a odešel. V tu chvíli se ozvala vyšetřovatelova intuice.

Podivná trubka

Předmět vypadal staře. Měl hrubou strukturu, trubkovitý tvar a byl trochu očazený, jako by byl součástí pece. „Možná to je jen nějaká zbytečnost,“ navrhla jeho asistentka, slečna Harperová, zatímco si prohlížela polici s výrobky.

Touch se ale nemohl zbavit pocitu, že ta věc měla větší význam a je klíčem k odhalení kovářovy smrti, která se mu zdála až příliš podezřelá. Něco zde jednoduše nesedělo.

close info Profimedia.cz zoom_in Kovář

„Musíme zjistit, co je ta věc zač,” obrátil se detektiv na svou asistentku. „Napadá vás, k čemu by mohla sloužit?” Slečna Harperová se zamyslela. „Stejně jako vám, i mě připomíná hudební nástroj. Nějakou trubku. Přijde mi ale, že hraní na ni by bylo nepohodlné. Má ostré kraje,” upozornila.

Detektiv s ní souhlasil. Zaměřil se proto na další možnost, jež ho napadla. „Mohlo by to být potrubí, které k peci přivádí vodu na chlazení. Tu kováři přece používají,” zvolal s nadšením. Jeho asistentka se ale tvářila skepticky. „Obávám se, že to potrubí nebude. Předmět má dost porézní a hrubý povrch. Voda by jím mohla prosakovat,” oponovala. Arthur Touch začínal být zoufalý.

Pravda vyplouvá na povrch

Detektiv se rozhodl, že se půjde na chvíli projít. Doufal, že si na vzduchu provětrá hlavu. Procházel vesnicí, když ho zaujala informační tabule. Bylo na ní napsáno, že oblast kolem Lythfordu byla v minulosti vyhlášená kvalitními výrobky, které vyráběli ti nejlepší kováři v zemi. Bohužel s nástupem průmyslu se jejich umění vytratilo. V tu chvíli ho něco napadlo. „Co když Catwheel odhalil již dávno ztracené tajemství svých předků?"

Další vyšetřování ukázalo, že měl pravdu. Kovář si dopisoval s významným historikem o starověkých pecích a metalurgických technikách z doby bronzové. Ptal se ho, jak výhně vypadaly a jak mistři svého řemesla dokázali regulovat teplotu. Začínalo to dávat smysl.

„Je čas sepsat si všechna fakta,” obrátil se detektiv na svou asistentku. „Víme, že nebožtík se zabýval starodávnými kovářskými technikami a konzultoval je s historikem. Vedle jeho těla byla nalezena podivná trubka, avšak jen jedna.Máme proto pár možností, čím by předmět mohl být. Co myslíte?“

Slečna Harperová chvíli přemýšlela. „Myslím, že je to ta třetí varianta, pane. Ten předmět je keramická výfučna,” odpověděla. Touch přikývl. „Přesně tak. Tato trubka byla součástí staré tavné pece, která zvyšovala teplotu tím, že vháněla vzduch do ohně pomocí kožených měchů. Cartwell ji musel používat při svých experimentech a pravděpodobně znovuobjevil starodávnou technologii,” vysvětlil vyšetřovatel své asistence.

„Myslíte, že ho někdo zabil kvůli té výfučně?” zeptala se. Arthur zavrtěl hlavou. „Ne přímo kvůli ní, ale kvůli technologii samotné. Proto ten nepořádek v dílně. Někdo tu něco hledal a nenapadlo ho, že to tajemství má přímo před sebou. Nyní nám nezbývá nic jiného, že vraha odhalit. Vzhůru do Scotland Yardu!“

