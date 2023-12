Americký herec a producent Kevin Sorbo má na svém kontě více známých postav, ale proslavil se především rolí statečného a silného Herkula. Ač byl jako herec oblíbený, má kvůli svým názorům problémy a v Hollywoodu se dostal na černou listinu. Už si asi nezahraje…

Pohledný i sportovec

Kevin David Sorbo má norské kořeny, ale narodil se v malém minnesotském městečku Mount dne 24. září 1958. Už od malička rád sportoval a na střední škole, kde studoval marketing a reklamu, hrál americký fotbal, rugby a baseball. Na studia si přivydělával jako model v televizních a tištěných reklamách. V polovině 80. let cestoval po Evropě a Austrálii a objevil se bezmála ve dvou tisících reklamách. Jedna z nejpopulárnějších byla na bourbonskou whisky Jim Beam.

Nejen pohledný, ale i svalnatý 193 centimetrů vysoký Sorbo svou hereckou kariéru začal ještě v době, kdy pracoval jako model, a to ke konci 80. let, zprvu jen v malých epizodních rolích v béčkových seriálech. Slávu mu přineslo až pět televizních filmů o řeckém mýtickém polobohu Herkulovi (1994) a následném seriálu Herkules: Legendární cesty (1995-1999). Během natáčení prodělal tři mozkové mrtvice a na dvě poslední řady měl zkrácený natáčecí plán.

Jak Herkules bojoval s monstry se můžete podívat na následujícím videu:

Po zotavení se objevil v několika epizodách Xeny. Jistou popularitu mu také přineslo 110 epizod v Andromedě, sci-fi seriálu, jehož byl výkonným producentem a hrál v něm Kapitána Dylana Hunta.

Jiný pohled

Letos si ještě zahrál ve filmu Mimozemská bouře, je to ale patrně jeho poslední role. Důvodem, proč se stal vyděděncem Hollywoodu je dle něho jeho křesťanské vyznání a konzervativní postoje vůči společnosti a politice, které zveřejňuje na sociálních sítích, a nesouhlas s dnešní kulturou rušení (cancel culture), která z různých společenských a pracovních oblastí vytlačuje problematické osobnosti. Tvrdí, že i on se stal její obětí. Kvůli tomu s ním rozvázal smlouvu i jeho agent a manažer. „Bylo to smutné, měl jsem ho mnoho let. Řekl mi, že pro mě už nemají práci, protože jsem křesťan a příliš konzervativní…“, řekl pro Fox News.

Pokud jde o jeho názory, týkají se problémů Spojených států. Ale alespoň „obecný“ příklad. Během covidové pandemie ho Facebook odstranil z platformy s tím, že opakovaně sdílel „vyvrácená“ tvrzení o koronaviru a vakcínách. Jen tak mimochodem se údajně prý ukázalo, že byla (alespoň dle jeho názoru) pravdivá a nedostalo se mu omluvy.

Sorbo se kontroverzně vyjádřil k více událostem, ale za některé své výroky se omluvil. Byl uváděn do souvislosti s antisemitismem, nebo že je proti LGBTO, jak prý vyplývá z jeho knihy pro mladé chlapce The Test of Lionhood. On to ale zásadně popírá. Říká, že jen psal „…aby se chlapci stali chlapci, aby se stali muži – a silnými muži, a až vyrostou, silnými živiteli rodin". V knize se dívá na mužství z křesťanské pohledu, jako na součást jeho cností. Ty dle jeho mínění Hollywood nahlodává.

Oporou mu je žena

Herce ze svých stránek vyřadil i Linkedln, protože se jim dle jeho slov nelíbí pravda. Jeho žena říká, že „… sociální media stáhla Kevina ke dnu…“ Ta žena, která mu byla (i její zásluhou se zotavil) a stále je velkou oporou i přesto, že už dnes není ten „svalnatý Herkules“, je herečka Sandra „Sam“ Jenkins (*1964). Amorův šíp je oba zasáhnul během třetí řady Herkula, kdy se v jedné epizodě objevila v menší roli. S manželským slibem příliš neotáleli a hned následující rok, tedy v roce 1998 se vzali. Mají spolu dva syny a dceru. Spolu si založili společnost Sorbo Studios, která prostřednictvím krátkých zábavných filmů a televizních pořadů cílí na křesťanské hodnoty, rodinu, víru nejen v Boha, ale i lepší zítřky.

Kevin Sorbo je držitelem ceny, kterou v roce 2013 obdržel od Americké neurologické akademie a nadace, která se zabývá výzkumem mozku, a to za zvyšování povědomí o cévní mozkové příhodě.

