Blonďatá filmová ikona byla idolem krásy minulého století. Z modelky se stala jedna z nejslavnějších hollywoodských hereček. V posledních letech ale žije v ústraní. Šušká se, že to je kvůli nepovedeným plastickým operacím. Pravda je ale trochu jinde.

Kim Basinger (70) byla jednou z nejvýraznějších hereček 80. a 90. let. Díky své kráse, talentu a charismatu dobyla Hollywood. Lámala mužská srdce na potkání, a ženy chtěly být jako ona.

Dnes se však uznávaná herečka stahuje do ústraní, a její někdejší lesk nahradily osobní problémy a boj s následky plastických operací. Jak vypadá život této někdejší hvězdy dnes?

Cesta ke hvězdám

Kim Basinger se narodila 8. prosince 1953 v Athens, Georgii, USA. Svoji kariéru začínala jako modelka, než se přesunula před filmové kamery. Její první významná role přišla v roce 1983 ve filmu "Nikdy neříkej nikdy" (Never Say Never Again), kde ztvárnila Bond girl Domino Petachi po boku Seana Conneryho.

Tato role ji katapultovala do hvězdného nebe. V roce 1986 získala ještě větší slávu díky roli ve filmu „9 1/2 týdne“, kde hrála po boku bouřliváka Mickeyho Rourka. Tento kontroverzní a erotikou nabitý snímek se stal kultovní klasikou a upevnil její status sex-symbolu.

Talentovaná blondýnka pokračovala ve své kariéře a získala další významné role, například ve filmech „Batman“ (1989) a „L.A. Přísně tajné“, za který získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Když zhasnou světla

Navzdory své úspěšné kariéře v Hollywoodu čelila Kim Basinger mnoha osobním problémům. Její manželství s hercem Alecem Baldwinem bylo často propíráno v médiích kvůli jejich bouřlivému vztahu.

Rozvedli se v roce 2002 po dlouhém a komplikovaném rozvodovém řízení. Basinger také veřejně hovořila o svém boji s agorafobií. To je úzkostná porucha, která způsobuje strach z veřejných míst a davů.

Tato fobie jí často bránila v práci a velice ovlivnila její osobní život. Své problémy s úzkostí a depresí se snažila léčit různými způsoby, včetně terapie a meditace.

Následky plastických zákroků

S postupujícím věkem se herečka snažila udržet svůj mladistvý vzhled pomocí plastických operací. Bohužel, jak tomu často bývá, výsledky nebyly vždy uspokojivé. Některé zákroky měly za následek změny v jejím vzhledu, které byly často kritizovány v médiích.

Plastické operace jí nakonec přinesly více problémů než užitku, což se odrazilo v jejím sebevědomí a veřejném vystupování. Poslední roky strávila Basinger převážně mimo světla reflektorů. Objevila se v několika menších rolích, ale z větší části se stáhla do soukromí.

Basingerová se letos na jaře rozpovídala v pořadu Red Table Talk (Facebook Watch), který moderovala Jada Pinkett Smithová. „Nechtěla jsem opustit dům. Už bych nešla ani na večeři,“ svěřila se moderátorce.

A pokračuje: „Musela jsem se znovu naučit řídit. Mnoho let jsem nechtěla projíždět tunely v Malibu.“ Dlouho údajně herečka nevěděla, co se s ní děje, což umocňovalo její strach ze života.

Slavná hvězda vysvětlila, že kromě psychických problémů pociťovala i fyzické příznaky: „Člověk má neustále sucho v ústech. Jsi velmi roztřesený. Jsi pořád tak vyčerpaný.“

Život v Ústraní

Dnes je Kim Basinger více než kdy jindy soustředěna na svůj klid a soukromí. Žije převážně v ústraní a snaží se vyhnout médiím. Navzdory svým problémům zůstává inspirací pro mnoho žen, které čelí podobným výzvám.

Její příběh je připomínkou toho, že není všechno zlato, co se třpytí. Lidé si neumí představit, jak těžký může být život pod neustálým dohledem veřejnosti a jak osobní boj může ovlivnit i ty nejúspěšnější osobnosti.

