Proč Kim Čong-un nesmí zemřít? Legenda o posvátné hoře mu to nedovolí

Ačkoli je severokorejský vůdce Kim Čong-un dle státní demagogie božského původu, zdravotní problémy běžných smrtelníků se mu nevyhýbají. Poslední dobou se dokonce množí informace, že leží na smrtelné posteli, nebo již dokonce zemřel. Nic z toho se ale KLDR neodváží přiznat.

O povážlivém zdravotním stavu severokorejského diktátora se začalo mluvit už na podzim roku 2014. Tehdy Kim zmizel na šest týdnů z očí veřejnosti, a když se znovu objevil, při chůzi se opíral o hůlku. Jihokorejská rozvědka uvedla, že během prvních let vlády přibral 30 kilogramů, začal trpět vysokým tlakem a rozvinula se u něj cukrovka.

Nebylo by proto nikterak šokující, kdyby se nedávné zprávy o Kimově operaci srdce potvrdily jako pravdivé, přestože diktátor ještě nedosáhl 40 let života. Přejídání, kouření a genetické dispozice k srdečním chorobám si mohly vyžádat svou daň.

Vůdci však vzhledem k jeho nízkému věku chybí nástupce. Informace o jeho dětech drží režim v tajnosti, potvrzena byla jen existence jedné dcery, a to díky zahraniční návštěvě, která ji na vlastní oči viděla. Kim má dále podle všeho ještě další dva potomky, na což se usuzuje z delších absencí jeho manželky ve společenském životě. Podle neověřených informací má jít o dívku a chlapce. Nejstaršímu dítěti by nicméně v této chvíli nebylo více jak 10 let.

Co se týče dalších možných nástupců, svého strýce a jednoho ze starších bratrů nechal Kim před časem zavraždit, aby mu nepřekáželi ve výkonu absolutní moci. Je tu ještě bratr Kim Čong-chui, ale ten se o politiku nikdy nezajímal a uzavřel se do světa hudby. Západní svět sice spekuluje, že by moc mohla převzít Kimova sestra Kim Jo-čong, není ale jisté, zda by si coby žena v ryze patriarchální severokorejské společnosti získala respekt.

Vládu nad KLDR přitom musí nutně převzít někdo z rodiny, jejíž legitimita moci stojí na legendě, že dynastie Kimů sestoupila z posvátné hory. Kdokoli nepříbuzný by si z tohoto důvodu nemohl hrát na "božského" a nesmyslný režim by neudržel.

Kim Čong-un zkrátka nesmí zemřít. Alespoň ne do chvíle, kdy se vlády bude moci ujmout jeho syn (pokud vůbec nějaký existuje). Severní Korea bude muset svého vůdce udržovat při životě ještě delší dobu, i kdyby tak měla činit jen na filmových záběrech ve stylu známého snímku Tajemství hradu v Karpatech.