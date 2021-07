Kim Čong-un byl vyhlášen největším sexsymbolem. Jak ho vnímají korejské ženy?

Kim Čong-un obklopen fanynkami

Když v roce 2012 satirický server Onion vyhlásil vůdce KLDR nejpřitažlivějším mužem světa, dělal si samozřejmě legraci. Jeden čínský portál to ale nepochopil a zprávu zkopíroval jako žhavou reálnou novinku. Západ se smál, až se za břicho popadal. Jenže Číňané mohou fyzickou krásu opravdu hodnotit jinak. Stejně jako ji zcela jinak hodnotí Severokorejci, pro které je prý Kim Čong-un hotovým sexuálním symbolem.

Částečně je to věc propagandy. Státník, který sám sebe vnímá jako velikého vůdce, se zároveň rád prezentuje jako idol žen.

Vzpomeňme třeba na Adolfa Hitlera, který se nechtěl oženit, aby nepřišel o houf věrných a doufajících fanynek.

V současném Rusku vyhrává anketu o nejatraktivnějšího muže v zemi prezident Putin. Pomáhá mu k tomu série fotografií, kde pózuje na bílém koni nebo svlečen do půl pasu s čerstvě ulovenou rybou v ruce.

Na bílém koni se rád prezentuje i Kim Čong-un, ačkoli do půl pasu se zatím (chválabohu) veřejně nesvlékl. Bílý kůň ovšem coby atribut statečného rytíře a ochránce národa bohatě stačí na to, aby vůdce ženám zaimponoval.

Kim Čong-un vlastní děti tají, ale rád se fotí s cizími.Zdroj: Profimedia.CZ

Čím tlustší, tím hezčí!

Nedávno proběhla médii zpráva o tom, že celá Severní Korea se vážně strachuje o Kimovo zdraví. Vůdce se totiž na veřejnosti objevil pohublý, což vyvolalo spekulace o prodělané nemoci či operaci. Velké břicho přitom bývalo součástí Kimovy image. V zemi, kde většina lidí živoří o hrstce suché rýže, je obezita znakem bohatství a přízně bohů. Pokud se bohové postarali o to, aby byl Kim dobře vykrmen, určitě ho musejí nevýslovně milovat. O důvod víc, proč by o takovém muži měla snít každá žena.

Kim Čong-un navíc svou obtloustlou postavou vybočoval z davu s nedal se přehlédnout, což je další důležitá okolnost, na které si diktátoři zakládají. Kdo se liší, bude viděn a zároveň obdivován. Paradoxně však severokorejští muži nemohou Kima pokládat za svůj vzor a napodobovat ho, protože si více jídla jednoduše nemohou dovolit. Na druhé straně ale právě díky tomu je Kimův zjev ve své zemi tak výjimečný.

Idolem jen formálně

Kdyby tedy anketa o nejpřitažlivějšího muže planety proběhla v KLDR, Kim by ji určitě vyhrál. Bohužel by ale šlo o zmanipulované hlasování, takže bychom se nikdy nedozvěděli, zda severokorejské ženy zaslaly své hlasy z upřímných pohnutek. Zdaleka ne každá dívka je jeho osobou nadšená, jak o tom svědčí výpověď mladé Hee Yeon Lim, která s rodiči uprchla do Jižní Koreje.

Hee Yeon vylíčila, jak na jejich střední školu zavítali Kimovi úředníci a vybrali deset nejkrásnějších dívek, které odvedli do vůdcova paláce. Dívky pak byly nuceny masírovat Kimovi záda a krmit ho kaviárem. Když některá z nich odmítla, ztratila se a už o ní nikdo víckrát neslyšel.

Největší trauma ovšem středoškolačky utrpěly, když byly nuceny sledovat popravu jedenácti hudebníků nařčených z natáčení porno videa. "Přivezli nás na stadion, kde bylo asi 10 tisíc lidí. Odsouzenci byli připoutaní k hlavním zbraní a doslova rozstříleni na kusy. Všude krev," popsala Hee Yeon. Hned po popravě podle ní vjely na stadion tanky a mrtvá těla několikrát přejely, aby je zcela srovnaly se zemí. "Nezbylo z nich nic," doplnila otřesená dívka.

Jaký by byl tedy reálný idol severokorejských žen? Možná by skutečně vypadal jako Kim Čong-un, ale musel by mít zcela jiný charakter. Ne nadarmo se říká, že opravdová krása se skrývá v duši.