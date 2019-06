Kim Čong-un je v Koreji díky nadváze sexuálním symbolem. Meme na toto téma

Podle statistik trpí v Severní Koreji hladem a podvýživou 75 procent obyvatelstva, tedy asi 25 milionů lidí. Neomezený vůdce Kim Čong-un si přitom na svůj stůl nechává vozit nejvybranější pochoutky z celého světa a nepokrytě přibývá na váze. Jak vypadá jeho jídelníček a proč se za své vypasené břicho vůbec nestydí?

V zemi, která trpí chronickým nedostatkem potravin, působí obtloustlý vůdce tragikomicky. Jenomže zatímco západní země vnímají obezitu jako vážné zdravotní riziko, jež jedlíkům ubírá na přitažlivosti, v chudých oblastech Východu je obtloustlá postava znakem bohatství a moci. Kim Čong-un svou nadváhou podle analytiků potvrzuje Severokorejcům svůj "božský původ" - je zkrátka vidět, že se bohové o vůdce národa dobře starají a nedopustí, aby trpěl hladem.

Kdo je v Severní Koreji obézní, má jistě finanční prostředky na více jídla, a tudíž je i sexuálně atraktivnější než jeho hubení soudruzi. Pro Kim Čong-una je to nakonec i možnost, jak vystoupit z davu a být rozeznatelný už na pohled. A čím je zavalitější, tím spíše mu jeho podvyživení poddaní uvěří, že by byl schopen to Trumpovi "pořádně nandat".

Kim Čong-un na své majestátní postavě rozhodně nešetří. A zajisté ví, co je dobré a co je nejlepší. Hovězí si nechává dovážet z Japonska, vepřové z Dánska, kaviár z Íránu a ročně údajně utratí 30 milionů dolarů za dovoz koňaku Hennessy, který konzumuje jen s úzkým kruhem nejbližších soudruhů. Na stole severokorejského vládce nesmí chybět ani šampaňské a jeho oblíbené Bordaux. Ranní káva pochází samozřejmě z Brazílie.

Během studií ve Švýcarsku si prý Kim Čong-un zamiloval ementál, a technologii jeho výroby dokonce představil i ve své domovině. S výsledkem však nebyl příliš spokojen, a tak si svůj milovaný sýr dováží z Evropy. Známá je také Kimova slabost pro sushi, které mu v dětství často připravoval rodinný kuchař pocházející z Japonska.

Na adresu vůdcova bříška se ve světě množí vtipné memes, které se Kim Čong-un už před několika lety neúspěšně pokusil zastavit zastrašováním. Některé z nich, spolu s dalšími obrázky narážejícími na absurdní politiku severokorejského režimu, najdete ve fotogalerii.