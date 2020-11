Kim Čong-un bojuje s morbidní obezitou. Jsem tlustý, protože jsem vyvolený, říká

Nad zdravotním stavem severokorejského vůdce Kim Čong-una se dlouhodobě vznášejí otazníky. Světoví experti se domnívají, že hlavní příčina jeho potíží tkví v jeho nadbytečných kilogramech a nezdravém životním stylu. Jeho BMI odhadli na šokující hodnotu 45, což je za hranicí obezity III. stupně.

Kim Čong-un podle odhadů měří necelých 168 cm a váží 127 kg. To odpovídá nejvyššímu stupni obezity, kterou mohou doprovázet četné zdravotní problémy.

Když se vůdce KLDR loni sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, pozorovatelé si všimli, že se po několika metrech chůze zadýchává a nadměrně potí. "Vypadá to, že trpí hypoventilačním syndromem při obezitě, což je termín označující stav, kdy se člověk kvůli přemíře tuku v krku nedokáže pořádně nadechnout, vzduch špatně proniká do plic," vyjádřil svůj názor americký lékař Marc Siegel a připomněl, že Kim Čong-un je navíc vášnivým kuřákem.

V zemi, kde jsou tři čtvrtiny obyvatel ohroženy hladem a podvýživou, působí obézní vůdce absurdním dojmem. V rámci režimu má ale jeho naducané břicho opodstatnění: Kim Čong-un jím dokazuje, že je skutečně vyvolený, protože ho bohové zahrnují hromadou jídla.

Ve skutečnosti obsah jeho talířů ovšem nepochází ze svaté hory, nýbrž ze zahraničních výroben potravin. Diktátor si nechává dovážet nejdražší pochoutky z celého světa, přičemž nejvíce miluje hovězí, švýcarské sýry, kaviár a humry. K tomu denně vypije dvě lahve vína nebo šampaňského. Jeho bývalý kuchař na něj prozradil, že při jedné příležitosti vypil deset lahví červeného za jediný večer.

V roce 2014 se spekulovalo, že Kim podstoupil operaci srdce. Ty samé dohady se vynořily počátkem letošního roku, když se načas záhadně vytratil z veřejného života. O jeho případných zdravotních obtížích se však v KLDR nesmí mluvit.

"Mám za to, že Kim všude cestuje s vlastním přenosným záchodkem, aby se jeho exkrementy nedostaly do nepovolených rukou. Analýza výkalů by totiž přesně určila jeho diagnózu," uvedl doktor Siegel.

Perličkou je, že KLDR před několika lety údajně vyrobila proti obezitě zázračný lék. "Zlatá pilulka", dle oficiálního prohlášení, člověka zbaví přebytečného tuku bez nutnosti cvičení, a navíc mu upraví krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Je ovšem podivné, že by takový převratný vynález nebyl nabídnut samotnému vůdci. A pokud byl, proč v jeho případě nezafungoval?