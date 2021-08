Kdo je krutá kráska Kim Jo-čong? Diktátorova sestra nastolila v Koreji teroror

Kim Jo-čong

Kim Čong-un pohubl a před kamerami se ukazuje stále méně. Kdo by převzal nad Severní Koreou vedení v případě, že by vážně onemocněl, nebo dokonce náhle zemřel? Mohla by to být jeho sestra Kim Jo-čong. Alespoň dočasně, než dospěje nejstarší Kimův syn. Pokud tedy nějaký vůbec existuje…