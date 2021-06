Popravy v Severní Koreji: Kimova krásná sestra je krutější než diktátor sám

Kim Jo-čong

Foto: profimedia.cz

Mezi úředníky Severní Koreje se šíří velké obavy. Mnozí mají dokonce strach o život. Za tím podle rozhlasové stanice Radio Free Asia stojí Kim Jo-čong, sestra diktátora KLDR Kim Čong-una. Ta dle jistých nejmenovaných zdrojů měla nařídit popravu několika státních zaměstnanců, kteří se jí nějakým způsobem znelíbili.

Před ničím se nezastaví a zbaví se každého, kdo se na ni křivě podívá. Sestra diktátora Kim Čong-una, Kim Jo-čong, je považována za druhou nejmocnější osobu Severní Koreje. Podle Blesku s odkazem na zdroje stanice RFA se jí v zemi přezdívá „Ďábelská žena“. Nařídila již nespočet prověrek v různých vládních resortech a sbírá informace o přešlapech státních zaměstnanců.

Nekompromisní v kauze pašování zlata?

„Loni v listopadu bylo popraveno 10 úředníků a vojáků z pohraničí kvůli skandálu s pašováním zlata, 9 dalších lidí dostalo doživotí. Desítky jejich příbuzných skončily v pracovních táborech,“ uvedl jeden ze severokorejských úředníků, který kvůli obavám o své bezpečí pochopitelně nechtěl být jmenován.

V listopadu 2020 stanice RFA informovala o tom, že dva severokorejští vojáci byli zadrženi při tom, když do Číny pašovali zlato v hodnotě 200 milionů korun. Využili pro to hraniční přechod u města Hjesan. Pomoc při pašování jim mělo poskytnout ještě šest obyvatel Hjesanu. Všichni byli dopadeni a nyní jsou ve vazbě. Podle zdroje RFA budou všichni s největší pravděpodobností popraveni. Tresty, jak zdroj uvádí, vydala právě Kim Jo-čong. „Sbírá informace, zaměřuje se hlavně na lidi, kteří jí lezou na nervy, proto shromažďuje důkazy o jejich přešlapech a pak to řekne svému nadřízenému, to je Kim Čong-un,“ uvedl zdroj.

Jedna poprava za druhou

„Viděli jsme sérii poprav takzvaných protistranických revolucionářů, byli to naši kolegové. My, obyčejní úředníci, jsme dost roztrpčeni,“ sdělil vyplašený úředník. Podle něj jsou navíc vyšetřováni všichni státní zaměstnanci z provincie Rjanggang, s níž je aféra pašování zlata spjata.

„Počet nespravedlivých poprav roste, bojí se jí i obyčejní lidé, říkají o ní, že je krvelačná démonka,“ řekl pro změnu jiný zdroj. „Tenhle rok už udělala čistku v bratrových nejvyšších kruzích, na popravu poslala i jeho nejbližší poradce. Je postrach všech státníků, i když přišla o vyšší funkci, pořád ukazuje, jakou má moc,“ zaznělo ještě.