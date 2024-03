Externí autor 28. 3. 2024 clock 4 minuty gallery video

Hvězda realityshow a influencerka Kim Kardashian rozhodně nemá do kapsy hluboko. Bývalá manželka rappera Kanyeho Westa si dává záležet na svém vzhledu a je ochotná za to zaplatit. Ale samozřejmě je zde mnoho spekulací, zda je to krása přirozená, anebo si Kardashianka pomohla chirurgickým nožem.

Kim Kardashian je americká celebrita arménského původu. V Česku je známá hlavně díky manželství s kontroverzním rapperem Kanyem Westem, ale v Americe udělala „díru do světa“ už v roce 2007, kdy se na veřejnost dostala její soukromá erotická nahrávka s tehdejším přítelem Rayem J. V tu dobu byla také nejlepší kamarádka dědičky hotelového imperia Hilton, neméně skandální Paris Hilton.

Protože ale měla už tehdy Kim podnikatelský čuch, nahrávka jí vlastně otevřela brány do světa celebrit. Společnost E! Network jí nabídla, že může mít svůj vlastní pořad, a tak světlo světa spatřila reality show mapující běžný život této početné rodiny. Jmenovala se „Keeping Up with the Kardashians“ tedy „Držte krok s Kardashianovými“. Pořad běží dodnes.

Kardashianovi jsou početná rodina a řadí se mezi ně i dcery Kiminy matky Kris Jenner s jejím druhým manželem Brucem Jennerem. Dnes už spolu Kris a Bruce nejsou, a to také proto, že bývalý americký olympijský medailista se nechal přeoperovat na ženu. Kromě Kim, Khloé a Kourtney jsou na kamerách také vidět mladší nevlastní sestry Kylie a Kendall Jenner.

Nejste oškliví, jste jen chudí

Kim pózovala také pro časopis Playboy a rok na to už byla nejvyhledávanější osobou na Googlu. Svou vzrůstající slávu se rozhodla Kim chytit za pačesy a chtěla se uplatnit v co nejvíce odvětvích. Zahrála si dokonce i v několika filmech, nicméně tam jí to vysloužilo akorát nominace na Zlatou malinu, což je cena za nejhorší herecký výkon. Vrátila se tedy k tomu, co jí jde nejlépe. Sdílet svůj život a tipy a triky na to, jak být nejkrásnější.

Protože je Kim neustále v hledáčku paparazzi, dává si hodně záležet na tom, jak vypadá. Nejen v oblečení nebo líčení, ale i co se týče figury jako takové. Ačkoliv se její tvář od dob, kdy byla teenagerkou dost změnila, sama influencerka tvrdí, že žádnou plastickou operaci nepodstoupila. Tomu ale člověk při pohledu na fotografie z dětství jen těžko uvěří.

Moc jí v tom nepomáhají ani její sestry, které dnes vypadají jako přes kopírák, ale rozhodně v nich nenajdete nic z toho, jak vypadaly jako malé roztomilé holčičky. Ne nadarmo kolují po internetu takzvané „memy“, kde jejich tvůrci uklidňují „obyčejné lidi“, že nejsou oškliví. Jsou prostě jen chudí.

Kardashianka tvrdí, že žádné úpravy nepodstoupila

Kim i přes četná poukázání na změnu jejího vzhledu trvá na svém a tvrdí, že všeho dosáhla šikovným líčením a úpravy má maximálně ve formě malého botoxu. Na tvářích ani rtech prý žádné výplně nemá a nikdy ani mít nebude. To samé tvrdí i o svém obočí. Je prý bez úprav a přirozené.

Kim má ale smůlu, že pro americkou veřejnost je dnes celebrita číslo jedna, a tak se místní deníky mohou přetrhnout, aby něco vyšťouraly. US Weekly kontaktoval plastického chirurga z Beverly Hills Dr. Jasona Diamonda. Ten se vyjádřil, že nejslavnější Kardashianka mohla svého vzhledu dosáhnout pomocí kolagenu. Pak je tu také takzvaný „face shaping“ neboli tvarování obličeje. Jedná se o nechirurgickou metodu přetvarování obličejových kostí.

Další odborník z tohoto odvětví doktor David Shafer nepotvrdil, zda pro Kim udělal nějaké zákroky, nicméně prozradil, že by se v jejím případě mohlo jednat o různé typy výpní, zpevnění a tepelné ošetření, což udělalo Kiminy tváře hlubšími. Dalšími úpravami, které jsou ve spojení s Kim uváděny, jsou například rhinoplastika, což je nejšetrnější metoda úpravy nosu, zvětšení prsou, liposukce a laserové odstranění chloupků.

Zda Kim Kardashian podle vás podnikla nějaké kroky k tomu, aby se sama sobě v zrcadle líbila více, můžete posoudit sami.

Zdroj: Youtube

Zdroje: cs.wikipedia.org, vanityestetik.com