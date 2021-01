Jak žije největší génius planety: Kim Ung-Yong v osmi letech nastoupil do NASA

Kdo z rodičů tajně nedoufá, že jeho dítě bude mít absolutní sluch, bude výtvarně nadané nebo v šachovém turnaji obehraje počítač, nebo dokonce ideálně nominace všeho? Raný život těchto vysoce talentovaných dětí má však se šťastným dětstvím plným her na hřišti a v blátě pramálo společného. Podobný byl také život Kim Ung-Yonga, dnes osmapadesátiletého jihokorejského profesora, který své životní štěstí hledal půl století.

"Lidé kladou příliš velký důraz na IQ," říká Kim, kterému ve čtyřech letech naměřili IQ 210. Byl schopný řešit složité matematické rovnice. I díky tomu se stal miláčkem Korei a slavným geniálním dítětem. Všichni od něj očekávali, že bude pracovat pro prestižní firmy a odpovídat na složité světové problémy.

To se ale nestalo, protože Kim dal přednost studiu stavebního inženýrství a klidnému životu univerzitního profesora, po němž nikdo nechce geniální výkony. Ty po něm totiž chtěli už v osmi letech, když nastoupil do NASA v USA, kde pracoval deset let. V osmnácti letech ale celou kariéru matematika pověsil na hřebík a vrátil se domů. Takto strávené roky Kim nazval jako osamělé. "V té době jsem vedl svůj život jako stroj - probudil jsem se, vyřešil denní přiřazenou rovnici, jedl, spal… Opravdu jsem nevěděl, co dělám, byl jsem osamělý a neměl jsem žádné přátele."

Jeho návrat byl živnou půdou pro média, která jej označila za "selhání". Jediné, co chtěl syn profesora fyziky a lékařky, byl klid. " Cítil jsem se jako opice v zoologické zahradě, raději jsem se zavřel doma a vyhýbal se jakékoli společnosti." To mu však nemohlo vydržet dlouho, protože, i když Kim v prvním roce života uměl korejskou abecedu a 1000 čínských znaků, ve třech dokázal počítat na kalkulačce, vydal jedny z nejprodávanějších esejů v angličtině a němčině, v pěti mluvil anglicky, francouzsky, německy a japonsky a řešil diferenciální rovnice, nevystudoval oficiální základní ani střední školu. To je základní předpoklad pro vstup na jakoukoli univerzitu, takže tyto dveře mu zůstaly zavřené.

"Protože jsem neměl žádný oficiální diplom - musel jsem začít úplně od nuly," přiznává Kim. To ale pro génia nebylo žádnou překážkou. Za rok splnil zkoušky ze základního vzdělání a za další rok už měl maturitu. Konečně mohl nastoupit na univerzitu a žít jako normální kluk, což byl pro Kima největší životní cíl. I dnes ho ale korejská média označují za "promarněný případ". Kim to už ale háže za hlavu a navíc se snaží brojit proti uměle vytvořené popularitě geniálních dětí. Naposledy ho novináři pronásledovali, když se objevil příběh o chlapci, který v devíti letech nastoupil na vysokou školu a srovnávali ho s Kimem. "Tento příběh mě utvrdil pouze v tom, že jediné, co bych tomu chlapci sdělil, by bylo, aby nevyrůstal stejně jako já." Povzdechl si génius a dodává: "Stejně jako světové rekordy pro sportovce, i vysoké IQ je jen dalším prvkem lidského talentu. Pokud existuje dlouhé spektrum kategorií s mnoha různými talenty, byl bych jen jeho částí. Já se prostě dokážu soustředit na jednu věc a další lidé zase mají jiná nadání. Společnost by neměla soudit nikoho s jednostrannými standardy. Každý má různé úrovně učení, nadějí, nadání a snů, a to bychom měli respektovat." Říká univerzitní profesor. (Zdroj: http://www.koreaherald.com, říjen 2020, www.en.wikipedia.org)