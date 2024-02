close info Profimedia

Tereza Malá 16. 2. 2024 9:42 clock 3 minuty video

Kim Wilde, popová ikona 80. let známá díky svému debutovému hitu Kids in America, má za sebou bohatou kariéru trvající více než čtyři desetiletí. Nyní je jí 63 let. I tak se Wilde ale osobně i profesně vyvíjí, přičemž její duch zůstává stejně živý jako dřív. Poznali byste ji ještě?

Kariéra Kim Wilde odstartovala v roce 1981 a zpěvačka se rychle stala známou osobností, jejíž styl a hudba definovaly celou generaci. Na její výkony zamlada zavzpomínejme zde: Zdroj: Youtube Vývoj Kim Wilde Počáteční vstup Kim Wilde na hudební scénu byl poznamenán jejím debutovým singlem, který vedl k řadě úspěšných alb a singlů v průběhu 80. let, včetně Cambodia a View from a Bridge. Její hudba rezonovala po celé Evropě, což jí vyneslo přední příčky v hitparádách a významnou fanouškovskou základnu. Navzdory problémům, včetně období komerčních potíží, přechod Wilde k MCA Records oživil její kariéru a vyvrcholil americkým hitem č. 1, You Keep Me Hangin' On. close Magazín Vzpomínáte na zpěvačku z kultovní kapely Blondie? V 78 letech vypadá neuvěřitelně. Nezestárla. Podívejte! video Osobní život a pokračující vliv V osobním životě se Wilde v roce 1996 provdala za herce Hala Fowlera a pár má dvě děti. Po 25 letech společného života oznámili rozchod. V Kimině životě pak nastal zlom v jejích 60 letech, kdy začala novou éru a dokázala svou pokračující vášeň pro hudbu. Ani po překročení šedesátky její vášeň pro hudbu vůbec nepolevuje, dokonce naopak. Nedávno oznámila, že chystá nové album. Tento nový projekt s názvem Pop Don't Stop: Greatest Hits ukazuje trvalou přitažlivost její hudby a obsahuje klasické hity i nové skladby. close info Profimedia zoom_in Stálice Kim Wilde před pár dny na pařížském koncertě Kim Wilde dnes: Vzhled a umění Dnes Kim Wilde přijala svůj vývoj a proces stárnutí s grácií. Navíc vypadá stále skvěle. Přizpůsobila svůj styl a zároveň si zachovala osobitost, která z ní udělala ikonu 80. let. Její závazek k hudbě a vzhledu odráží směs nostalgie a současné citlivosti, což ukazuje její zralost, aniž by ztratila podstatu, kterou fanoušci vždy obdivovali. Poznali byste ji ještě? close info Profimedia zoom_in Kim Wilde před pár dny na koncertě v Paříži Navzdory počátečním pochybnostem o její relevanci na dnešní hudební scéně Wilde zjistila, že její publikum roste s ní a oceňuje hloubku a šíři její cesty. Vyjadřuje radost z předvádění svých hitů a ze spojení s fanoušky, které podtrhuje vzájemný růst a porozumění. close Magazín Podívejte, jakou pecku měla zpěvačka Dara Rolins v roce 1988. Možná ji ani nepoznáte. Dnes je úplně jiná video Hvězdy nestárnou Proměna Kim Wilde z popové senzace 80. let v ostřílenou umělkyni a interpretku i po šedesátce let je důkazem její houževnatosti a přizpůsobivosti. Její schopnost vyvíjet se a zároveň zůstat věrná svým kořenům vypovídá o jejím charakteru a oddanosti svému řemeslu. Wilde nepřestává inspirovat a bavit, její odkaz ikony 80. let a oblíbené hudební osobnosti je věčně zelený a dokazuje, že některé hvězdy září jasně bez ohledu na dekádu. Jak vypadá nyní, se podívejte zde: Zdroj: Youtube Zdroje: www.extra.cz, www.super.cz, en.wikipedia.org, retropopmagazine.com

