Příběh King Konga má reálný základ: Vědci objevili část kostry obřího lidoopa

Příběh o objevu největšího zástupce všech lidoopů začíná už v roce 1935. Tehdy hledal mladý paleontolog staré zvířecí zuby, které se používaly pro výrobu tradičních léků. Říkalo se jim „dračí zuby“. Vědec však nakonec natrefil na něco zcela jiného - v hongkongském obchodě s čínskými léky objevil obrovskou stoličku. Hned mu bylo jasné, že narazil na část velkého zvířete, kterého věda zatím nepoznala.

Stolička ve skutečnosti patřila prehistorickému lidoopovi, který měřil více než 3 metry a vážil přes půl tuny. Později mu přidělili jméno Gigantopithecus blacki. V příštích několika letech se snažil von Koenigswald prohledávat další lékárny, aby sesbíral více informací. Naneštěstí další důkazy o existenci obrovského lidoopa nenašel.

Po roce 1945 vydal jeho kolega Franz Weidenreich teorii o původu zvířete, kterému patřil nalezený zub. Tvrdil, že lidé pocházejí z asijských gigantů, mezi něž patřil i Gigantopithecus blacki. Tato teorie se však nikdy nepotvrdila a vědecká obec ji nebere příliš vážně.

V 50. letech pak vědci učinili významný objev. V jeskyni, která se nachází v oblasti jižní Číny, našli nejméně 1000 zubů, které patřily už zmíněnému lidoopovi. Právě z velikosti těchto úlomku usoudili, že by mohl měřit až 3.5 metru, tedy dvakrát více než dnešní gorila. Následovalo další překvapivé zjištění: Nejstarší spolehlivě datované pozůstatky stejného lidoopa jsou staré 2 miliony let (Zdroj: https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/article/1975412/king-kong-hong-kong-how-giant-ape-fossil-was-found-1930s).

Vědci začali ihned spekulovat, zda mohl tento druh lidoopa vyrábět nástroje. S inteligentní verzí King Konga nesouhlasil Russell Ciochon, paleoantropolog z University of Iowa ze Spojených států. Ciochon byl součástí týmu, kterému se podařilo najít další jeskyně se zuby. Společně s nimi zde byly nalezeny i kamenné nástroje, vědec však tvrdí, že kdyby lidoopi nástroje opravdu sami vyráběli, musely by být z organického materiálu.

Od té doby byly nalezeny desítky dalších zubů i několik částečných čelistí zkoumaného lidoopa. Objeveny byly převážně na několika místech v jižní Číně, dále ve Vietnamu a v Indii.

V loňském roce pomohla genetická informace z fosilního zubu poodhalit původ vyhynulého lidoopa. Podle vědců je geneticky příbuzný orangutanovi. Studie byla uveřejněna ve vědeckém časopise Nature.

Studie nalezených zubů objasňují další okolnosti. Výsledky analýzy prvků (hlavně uhlíku) ve fosilních zubech říkají, že 3,5 metrový lidoop byl vegetarián. Z většinové části jeho jídelníček obsahoval bambus. Objevené stoličky vykazují známky opotřebení skloviny, stejně jako je to u jiného milovníka bambusu, pandy obrovské. Mimo tuto surovinu si dopřával výživné ovoce či semena.

Strava mohla být však zároveň jeho záhubou. Když se jeho lesní stanoviště zmenšilo, obrovský lidoop nemusel být schopný najít dostatek potravy a v důsledku toho mohl vyhynout, uvedla Hervé Bocherensová, paleontoložka na Univerzitě v Tübingenu. Svým způsobem mu k tomu mohla „dopomoci“ i neschopnost vyšplhat na stromy. Tam se mláďata a samice nynějších orangutanů často schovávají a hledají jídlo.

Zjistilo se, že Gigantopithecus blacki vyhynul přibližně před 100 000 lety (Zdroj: https://www.livescience.com/53313-biggest-ape-forest-dweller.html). Přes všechny výzkumy a nálezy je gigantický lidoop stále záhadou. Doposud se totiž nenašla žádná kostra či lebka ani další důležité části, které by vědcům řekly více.