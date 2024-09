Externí autor 16. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Než si zahrála Evu v Rodinných poutech, mohli ji diváci vidět dokonce i v rolích princezen. Po úspěchu v seriálu ale Klára Jandová z obrazovek na dlouhou dobu zmizela. K herectví se po čase vrátila. Na pohled se ovšem velmi změnila, mimo jiné se dnes může pochlubit pořádně ženskými křivkami.

S herectvím Klára Jandová začínala jako velmi mladá. Objevila se v poměrně velkém množství filmů, z nějž nezanedbatelný podíl tvořily pohádky. Roli dostala v seriálu Život na zámku nebo poměrně známé pohádce Král sokolů.

Velký průlom pro její kariéru byl ale nekonečný seriál Rodinná pouta, kde se objevila po boku Tomáše Krejčíře jako jeho osudová láska Eva. Po tomto natáčení ale jako by Jandová úplně zmizela.

O jejím životě se dlouho nic nevědělo. Herečka se totiž několik let věnovala prakticky pouze své rodině. Kromě toho nepoužívá sociální sítě, a tak se její fanoušci ani nedozvěděli žádné novinky z jejího soukromí.

Kvůli mateřské si dala pauzu

S partnerem Denisem Černým se jí před více než sedmi lety narodila dcera. Kromě toho ale společně vychovávají také dvě jeho děti, které má z předchozího manželství.

V této souvislosti se před časem objevily fámy, že Klára Jandová se svým partnerem začala randit v době, kdy byl ještě ženatý. Herečka ale popřela, že by právě ona byla důvodem rozpadu vztahu. „Žijeme spolu už pár let. Všichni o sobě víme a vycházíme v pohodě,” sdělila pro web Aha! rázně.

Jakmile její dcera začala chodit do školy, nic nebránilo tomu, aby se Klára Jandová opět vrátila před kamery. Po téměř dvaceti letech se tak na place znovu sešla s Tomášem Krejčířem, se kterým hrála už v Rodinných poutech.

Zažila několik filmových veselek

Zatímco v první české telenovele začínala Jandová s Krejčířem jako zamilovaný pár a zahráli si tak spolu dokonce svou filmovou svatbu, v seriálu 1. MISE tvořili manželský pár již od začátku, a tak o veselku přišli.

Na place se ale sympatická herečka vdávala víckrát. S hereckým kolegou Viktorem Limrem totiž vstoupila do svazku manželského v seriálu Cesty Domů.

„Měla jsem zvláštní pocit. Oddávali nás totiž skuteční oddávající a matrikářka, takže obřad dostal punc opravdovosti. Bylo to úplně jiné, než kdyby je jenom někdo hrál. A protože svatbě v ději seriálu předcházejí dramatické okolnosti, obřad měl zvláštní atmosféru,” zavzpomínala na netradiční natáčení Klára Jandová.

Věnuje se také dabingu a divadlu

Kromě televize je ale možné Kláru Jandovou vidět také na jevišti. V Divadle Na Jezerce například dostala roli ve hře Mnoho povyku pro lajk. Ta se dotýká problematiky sociálních sítí, které sama umělkyně nemá a nepoužívá.

Jak ale prozradila, její herečtí kolegové si myslí, že by se to mělo změnit, a tak jí žertem vyhrožují, že jí profil založí sami. Ona sama z té představy ovšem radostí do vzduchu zrovna neskáče.

Kromě herecké profese se ale Klára Jandová věnuje také dabingu. Jak možná ví fanoušci populárního sitcomu Gilmorova děvčata, je to právě její hlas, kterým promlouvá postava Rory. Právě dabing byl pro Jandovou prý příjemným zpestřením doby, kterou strávila na mateřské dovolené.

Zdroje: Kafe.cz, Ahaonline.cz, Prima Ženy