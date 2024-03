Externí autor 28. 3. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Kláru Jernekovou si diváci nejvíce pamatují v roli krásné princezny Pampelišky. Je tomu bohužel už ale více než dvacet let, co se tato herečka dívá na své publikum z nebeských výšin. Klára Jerneková se v roce 2003 upila k smrti žalem.

Zemřela sama a opuštěná ve svém pražském bytě na Smetanově nábřeží. Našla ji až po třech dnech sousedka, když Jernekovou dlouho neviděla vycházet z bytu a neslyšela z něj ani žádné zvuky. „Jelikož hrozilo prodlení, vnikli policisté za účasti svědků do jejího bytu. Tam zjistili, že je Klára v bytě a nejeví už známky života. Byl přivolán lékař, který konstatoval smrt a nařídil pitvu,“ řekla pro deník Blesk v roce 2003 mluvčí pražské policie.

Jerneková po sobě zanechala skutečné jmění. Ráda se totiž obklopovala luxusem, nosila norkové kožichy, její byt na nábřeží byl plný starožitností a obrazů. „Klára neměla o peníze nikdy nouzi. Potrpěla si na luxus, nosila norkové kožichy a brilianty. Zůstal po ní krásný byt na Smetanově nábřeží, který má hodnotu asi dvanáct milionů korun a nacházejí se v něm starožitnosti, vzácné obrazy i perské koberce,” prozradila Blesku jedna z jejích kamarádek a dodala, že k tomu všemu měla ještě Jerneková dům na Vinohradech, který prodala a statek s rybníkem za Prahou.

Zanechala po sobě obrovské dědictví

Její syn Filip tedy skutečně neměl o finance nouze. Maminka mu toho po sobě zanechala doopravdy hodně. Nicméně smutek, s jakým se tehdy musel potýkat, mu to určitě nevynahradilo. Že měl svou maminku velmi rád potvrzuje i to, co udělal s jejími zpopelněnými ostatky.

„Maminka milovala pohled na Vltavu, chodila se sem v dětství koupat. Proto jsem její popel vysypal pod jezem do řeky,“ prozradil Filip Čáp svůj čin poté, co na maminčiny jmeniny ve strašnickém krematoriu proběhl smuteční obřad. „Byla to jemná citlivá žena se smyslem pro humor a obrovskou vášní pro četbu napříč žánry. Od Williama Shakespeara po Antona Pavloviče Čecha, od Lva Nikolajeviče Tolstého k Betty MacDonaldové. Měla taky moc ráda zvířata, hlavně kočky. A milovala herectví, to byl její celý život,“ vyprávěl opuštěný syn pro deník Aha!

Že Jerneková herectví skutečně milovala, o tom nebylo pochyb. Ostatně kvůli tomu, že nedostávala žádné role, v podstatě vlastně zemřela. Nedokázala se s faktem, že na ni všichni zapomněli, vyrovnat. Jako členka sboru Národního divadla dostala jednoho dne bez vysvětlení padáka. A to pro ni byl začátek konce. Dostávala se do depresí, které se snažila zahnat alkoholem, což v kombinaci s prášky nebylo vůbec ideální. „Vůbec to nečekala. A ztratila smysl života,“ řekl deníku Aha! její syn Filip.

Manžel jí utekl za jinou a vyhodili ji z divadla

Jerneková nedokázala bez divadla žít, tak se pohybovala alespoň v divadelním klubu. Ovšem jediný pohyb, který zde prováděla byl, že zvedala sklenici s alkoholem k ústům a klábosila s kolegy, kteří měli to štěstí a angažmá jim bylo ponecháno. Po revoluci se chvíli zdálo, že by se mohlo začít blýskat na lepší časy, ale byl to pouhý blud.

Namísto toho se kolem Kláry začali motat lidé, kteří si všimli, že tato stárnoucí dáma nemá o peníze nouzi. To Jerneková skutečně neměla, ráda utrácela a bylo jí jedno kolik a za co. O spoustu ze svých věcí tak i přišla. Největší ztrátou pro ni ale nebyly ty věci materiální, nýbrž ztráta toho, co nejvíce milovala. Divadlo a její manžel.

Josef Čáp, se kterým měla právě syna Filipa jí utekl za pěvkyní Gabrielou Beňačkovou. To všechno v kombinaci s alkoholem, depresemi, léky na štítnou žlázu a občasnými halucinacemi, které byly způsobeny právě výčtem předešlých věcí, chodila pozdě na zkoušky a zapomínala texty. Nedlouho před svou smrtí ještě dostala možnost posledního návratu, a to v seriálu Hotel Herbich, kde ztvárnila Madlu. Po skončení natáčení se ale vrátilo vše do starých kolejí, a z nich se už herečka nedokázala odklonit na jinou cestu.

Její syn Filip Čáp je také hercem, pamatovat si ho můžete například ze seriálu TV Prima Rodinná pouta, kde ztvárnil postavu právníka Michala Málka. Ten na maminku občas k Vltavě chodí stále zavzpomínat.

