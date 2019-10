Vědci zrekonstruovali podobu Klepoatry: Kráska to rozhodně nebyla

Královna Kleopatra byla považována za jednu z nejkrásnějších žen světa. Nahrává tomu především fakt, že se do ní zamiloval nejmocnější muž antické historie Julius Caesar i jeho nástupce Marcus Antonius. Její sexappeal pak bezpodmínečně podtrhlo obsazení Elizabeth Taylor do hlavní role úspěšného velkofilmu o egyptské vladařce. Ve skutečnosti ale Kleopatra vypadala tak trochu jako muž. Dosvědčuje to její podobizna na dobové minci.

Schopnost uhranout dva nejmocnější muže antické historie řečtí básníci přisuzovali právě její kráse, o níž deklarovali, že je nepřekonatelná. Horatius si dokonce dovolil označit její šarm za smrtící. A stejně jako dnešní celebrity, i Kleopatra udávala trendy. Každá poddaná chtěla vypadat jako egyptská královna, kopírovaly nejen její ikonický účes, ale i oblečení. To samé dělaly i ženy ze znepřátelené říše, kterým se Kleopatra možná příčila, ale vypadala fantasticky a ony chtěly také.



Legendě o nepřekonatelné božské nádhernosti napomáhal hlavně její vztah s Markem Antoniem. Milostný příběh se smutným koncem inspiroval Hollywood a vznikl dnes legendární film Kleopatra s Liz Taylor, jenže pravda, alespoň podle otisku na dobové minci, která se v médiích objevila v roce 2007, je ošklivější, než si kdo uměl představit.Ostrá brada, velký nos a mužské rysy, tak ve skutečnosti vypadala Kleopatra. Ony tradiční egyptské rysy, kterými měla oplývat, mít ani nemohla, pocházela totiž z dynastie Ptolemaiovců, což byla dynastie makedonského původu. Kleopatra neměla žádné egyptské předky a egyptštinu se musela naučit, byl to jeden z devíti jazyků, kterými mluvila. Zájem o studium cizích jazyků tak dokládá, že jí víc než o krásu šlo o intelekt a vědění. To jí také nakonec pomohlo dotáhnout to na první vladařku svého rodu. Vzhled byl na vedlejší koleji.Přesto nemusela být tak "ošklivá", jak zdůrazňuje její podobizna na mincích. Existuje možnost, že nelichotivou podobu na měně si vybrala schválně, aby získala důvěru svých poddaných; Egyptu měla spoluvládnout s bratrem, ale protože byla solitérka, bratra sesadila a vlády se ujala sama. Z této doby pocházejí i tyto mince. Vystouplá brada a výrazný nos byly ve starém Egyptě znakem moci.Řecký spisovatel Plútarchos na rozdíl od svých kolegů básníků Kleopatru za nepřekonatelně krásnou neoznačoval. ,,Byl to její hlas a neodolatelné charisma, co ji činilo tak žádoucí," stojí v jeho spisech.