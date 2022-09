Takto skutečně vypadala Kleopatra: Mezi dnešními kráskami by rozhodně neobstála

Natálie Borůvková

Kleopatra.

Foto: Nedal1979 / Shutterstock

Více než 2000 let po své smrti v roce 30 př. n. l. je egyptská královna Kleopatra stále v povědomí lidí. Navzdory tomu, co se říká o jejím lesku a půvabu, se v dnešním světě vyobrazuje spíše jako úchvatně svůdná osudová žena. Jak ale vypadala ve skutečnosti? Mezi dnešními kráskami by rozhodně neobstála.