Podívejte se na 3 miliardy let staré koule. Vypadají, jako by je stvořil člověk

Klerksdorpské koule jsou malé předměty kulovitého až diskovitého tvaru, které shromáždili horníci ve starých ložiscích pyrofylitu v Jižní Africe.

Foto: Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Příroda je dokonalá. Navíc jsme zvyklí si myslet, že když něco vidíme a známe to, víme, co to je, většinou to tak skutečně je. Někdy to ale může být i jinak, čímž se dostáváme do oblastí, kde nefunguje logika. A právě příkladem toho jsou Klerksdorpské koule. Vypadají jako naprosto dokonalé koule a jsou to dokonalé koule. Ale nevytvořil je člověk na soustruhu, ale příroda.