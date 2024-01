Máte pocit, že je váš život jen řada nešťastných příhod? Smůla vás provází na každém kroku. Možná to není náhoda, ale jste prokletí. Některá znamení si totiž nesou temnou energetickou zátěž. Patříte zrovna vy k nejnešťastnějším zrozencům a co se s tím dá vůbec dělat?

Lidé, kterým se dokola děje jedno neštěstí za druhým, se právem považují za smolaře. Každý den zažívají pocity strachu a pesimismu. Notoricky špatně se rozhodují. To v nich vyvolává pocity frustrace a bezmoci. Myslí si, že jsou prokletí a nemají kontrolu nad svým osudem. Domnívají se, že jsou odsouzeni k neúspěchu, ať udělají cokoli.

Vždycky všechno dopadne špatně. To může vést k nízkému sebevědomí i těžkým depresím. Tito smolaři mají potíže i s navazováním vztahů nebo s úspěchem v kariéře. Jsou přesvědčeni, že je ostatní neustále posuzují a hodnotí. To vede k dalším pocitům nejistoty a nedostatečné sebeúcty. Je to začarovaný kruh.

Prokletá znamení:

Rak (22. června - 22. července)

Citlivý Rak je jedním z nejnešťastnějších znamení zvěrokruhu. Tito zrozenci jsou k okolnímu světu přecitlivělí a nechávají se svými problémy doslova pohltit. Dlouho si hledají lásku a partnera, protože často narážejí na lidi, kteří je využívají. Raci si často připadají prokletí. Vedle své intenzivní emocionality jsou neprůbojní a mají velmi nízké sebevědomí. Díky tomu jsou náchylní k úzkostem a depresím. Dokáží se dlouhá léta cyklit v kolotoči smůly.

Štír (23. října - 22. listopadu)

Štír je známý svou vášnivostí a intenzitou, ale může být také jedním z nejnešťastnějších znamení zvěrokruhu. Tito zrozenci se řídí svými intenzivními emocemi, proto dělají zbrklá rozhodnutí a neuvážené činy. Často jsou posedlí touhou ovládat a kontrolovat věci, které jsou v reálném životě neovladatelné. Bohužel to, po čem usilovně a fanaticky touží, se jim neplní, a proto upadají do hlubokého smutku. Mohou se úplně stáhnout do deprese.

Panna (23. srpna - 22. září)

Úzkostné Panny jsou jedním nejvíce tragickým znamením zvěrokruhu. Často se trápí obavami a strachem, což je může úplně paralyzovat. Mohou trpět na panické ataky a úzkostnou poruchu. Taková emoční labilita způsobuje, že dělají špatná rozhodnutí. Tito zrozenci jsou také neuvěřitelně pečliví v přístupu k životu, mnoho věcí odkládají, a tím promarní spoustu příležitostí. To z nich dělá notorické smolaře, kteří působí, jakoby byli prokletí.

Kozoroh (22. prosince - 20. ledna)

Kozoroh patří mezi tuto skupinku prokletých znamení kvůli svému nízkému sebevědomí. Tito zrozenci jsou totiž až přehnaně sebekritičtí a nejistí, což je vede k pochybnostem o vlastních schopnostech. Díky tomu propásnou spousty zajímavých příležitostí v osobním i pracovním životě. Proto pak mají pocit, že nežijí šťastný život a jsou životními smolaři.

Navzdory těmto problémům je důležité, aby si tato znamení uvědomila, že vždy existuje světlo a naděje. Důležité je rozhodnout se přerušit toto vlákno neštěstí a udělat změnu. Začít musí každý sám u sebe odhodláním a pozitivním myšlením. Je to tvrdá práce zbavit se negativních myšlenek, ale jde to! Jste tvůrci vlastního života, a pokud seberete odvahu, můžete se dopracovat k úspěšné a zářivé budoucnosti, jako ostatní znamení.

Zdroj: abmeyerwood.com