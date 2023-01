Současné výzkumy naznačují, že Mars se kdysi pyšnil hustou atmosférou a kapalnou vodou. Tím byly splněny základní podmínky ke vzniku života. Amatérští badatelé dokonce věří, že rudou planetu obývaly inteligentní bytosti. Svou teorii se snaží dokázat pomocí satelitních snímků NASA.

Už starověké civilizace, jako byli Egypťané, Babyloňané i Řekové, byly naším obřím sousedem fascinováni. Dnes kolem něj krouží šest funkčních sond a jeho povrch brázdí dvě vozítka. Cíl výzkumu je jasný. Popsat jeho historii a porozumět jevům, které na něm probíhají.

Většina pořízených dat je veřejně přístupná. Z nich čerpá řada nadšenců, mezi něž patří také geomorfolog William Saunders, sochař George Haas, geolog Michael Dale a analytik obrazu James Miller. V rámci svých projektů se The Cydonia Institute a Search for Extra-Terrestrial Intelligence snaží nacházet mimozemskou inteligenci po celém vesmíru, včetně Marsu.

Struktura na Marsu - klíčová dírka

V roce 2013 byli badatelé upozorněni na podivný snímek klínové a kupolovité formace zasazené do izolované oblasti rozsáhlé ploché pláně Libya Montes. Zjistili, že struktura ve tvaru klíčové dírky byla vyfotografována během čtyř let hned třikrát. Rozhodli se tedy obrázky srovnat a zjistit, o co se jedná.

„Na první pohled nás zarazil samotný vzhled útvaru,” píše George Haas ve své studii. „Proč má klín výrazné hřebenové linie, zatímco tečný pahorek je zaoblen? Není logické, aby dvě struktury vedle sebe, vystavené stejným erozním silám, vykazovaly tak dramaticky protichůdné geometrické tvary.”

Výzkumníci proto tvrdí, že je vysoce nepravděpodobné, aby formace byla výsledkem přírodních procesů. Právě naopak. „Zdá se, že vykřičník vytvořila neznámá mimozemská kultura,” vysvětlují. Ta měla zároveň ve stavbě podobných tvarů inspirovat i pozemšťany.

Klíčové dírky na světě

Tvar klíčové dírky byl u starověkých civilizací docela populární. V oblastech Al-Hayit a Khaybar v Saúdské Arábii existují desítky pohřebních mohyl starých více než 6000 let, připomínající rovnoramenný trojúhelník s kruhovým valem. Podobná hrobka je také v Japonsku v Kofunu. Její stáří je odhadované na více než 1500 let.

„Dr. Robert Schoch, profesor přírodních věd na College of General Studies na Bostonské univerzitě, prohlásil, že mnoho podobných útvarů bylo vybudováno jako geoglyfické značky pro vesmírné pozorovatele,” píše Haas. „Doporučujeme, aby NASA získala další snímky klíčové dírky v různých denních dobách a pod různými úhly a tuto lokalitu považovala za hlavního kandidáta pro studium potenciálních archeologických artefaktů na Marsu." Vesmírná agentura ale vydala prohlášení, že nejde o nic jiného, než o obyčejný kopec.

