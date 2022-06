Vědce zmátl tento záhadný předmět nalezený u kostí mamutů. Uhádnete, o co šlo?

Klín Aiud

Bylo teplé jaro roku 1974. Parta dělníků pracovala u břehy řeky Mures poblíž města Auid ve středním Rumunsku. V písečném svahu, v hloubce deseti metrů, se náhle objevily tři předměty. Přivolaní archeologové určili, že jde o mamutí kosti a pravěkou sekyrku.

Kovový předmět byl poslán do laboratoře. Chemici Lars Fischinger a jeho spolupracovník Dr. Niederkorn zjistili, že obsahuje 89 % hliníku, 6 % mědi, necelé 3 % křemíku, 2 % zinku a další stopové prvky. Tloušťka vrstvy koroze naznačovala, že klín ležel v zemi několik stovek až milionů let. Problémem však bylo, že hliník byl objeven až v roce 1808. Historici byli v šoku. Nikdo však netušil, co dělat.

Podivná věc se tak uložila do skladiště Muzea historie Transylvánie a nikdo si na ni ani nevzpomněl. V roce 1995, o dvacet let později, ji však náhodou objevili redaktoři rumunského časopisu UFO, kteří zde hledali nějakou senzaci.

Klín Aiud

Necelých dvacet centimetrů dlouhý a 12,5 centimetrů široký klín je zaujal na první pohled. „Opravdu se našel dohromady s mamutími kostmi starými 11 tisíc let?" Ptali se. Poměrně těžký předmět měl dokonale zarovnané hrany, jednu širokou díru na vyšším okraji a další dva otvory na rozích.

Záhadný klín putoval znovu do laboratoře. Testy potvrdily výsledky, ke kterým dospěli Fischinger a Niederkorn. Nedávalo to smysl. Kdo vyrobil tak dokonalý nástroj z materiálu, jež byl objeven zhruba o 9 tisíc let později?

Badatel Florian Gheorghita našel odpověď. Ve své publikaci Ancient Skies napsal, že požádal svého přítele, nejmenovaného leteckého inženýra, aby artefakt prozkoumal. Ten zkonstatoval, že se jedná o součástku podvozku letadla nazývaného Vimana typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Tyto létající plavidla zmiňují různé hinduistické texty.

Obyčejná součástka z hliníku

Mezi další teorie patří, že zvláštní nástroj zde zanechali mimozemšťané nebo cestovalé v čase. Většina odborníků se však přiklání k racionálnějšímu vysvětlení. Jde o zub podkopové lopaty kolového nebo pásového bagru.

Výsledky metalurgických testů ukázaly, že klín z města Aiud má stejné složení jako moderní dural řady 2000, který poměrně rychle oxiduje. Mezi mastodontními kostmi se objevil náhodou. „Nejpravděpodobnější scénář je, že hliníkový zub se odlomil z podkopové lopaty, jež hloubila díru do břehů řeky. Archeologové ji pak zařadili mezi nálezy," myslí si autor blogu hilblairious.com.

