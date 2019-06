Jednoduchý přírodní recept starých zálesáků, jak nechytit klíště

Klíšťová sezona je v plném proudu a drobní parazité prý letos budou řádit ve velkém! Očkování vás ochrání proti klíšťové encefalitidě, jak se ale chránit proti lymské borelióze, kterou klíšťata také přenášejí? Podle starých receptů našich dědů a pradědů je řešení jednoduché: fenykl!

Počasí je teplé, ideální konstelace pro řádění drobných parazitů, kterých se podle odborníků letos urodí víc než dost. Proti lymské borelióze očkovat nelze, a pokud si včas nevšimnete příznaků, bývá léčba víc než náročná.

My jsme ale vyzkoušeli zcela jednoduchý způsob ochrany před klíšťaty, které vás navíc bude stát pár korun. Tenhle recept popisují prvorepublikové zálesácké příručky. Podle zasvěcených si totiž stačí vzít s sebou do lesa fenykl! Úplně jednoduše si kupte pytlík tohoto koření, přesypte jej do nějakého prodyšného sáčku, před výpravou do přírody fenykl promněte a můžete vyrazit!

Klíšťata specifická vůně fenyklu odpuzuje a vy tak budete mít jistotu, že zrovna vás si drobný predátor nevybere za svou kořist a případně vás nenakazí ani jednou z vážných chorob, které může přenášet.