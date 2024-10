Externí autor 11. 10. 2024 clock 3 minuty gallery video

Herečka Uršula Kluková si před lety koupila v Broumově dům, ve kterém s rodiči strávila část dětství. S postupujícím věkem je ale pro ni péče o nemovitost stále složitější, a tak se rozhodla k radikálnímu řešení - objekt plánuje prodat. Podívejte se, jaká nádhera jí zatím stále ještě patří!

Dům v historickém centru Broumova byl postaven již v 15. století. Vidět na něm můžeme prvky barokní či renesanční architektury, jak byl v průběhu let rekonstruován a přestavován.

Domy tohoto typu v minulosti obvykle patřily bohatším měšťanům či obchodníkům a konkrétně ty v Broumově byly svědky řady historických událostí. Zažily reformaci, husitské války a různé přestavby města.

Zajímavou historii měl dům Uršuly Klukové také během druhé světové války. Tehdy v něm totiž žila žena, která sympatizovala s nacisty. Herečka se svěřila, že při důkladném úklidu v něm i po letech našla například prapory s hákovými kříži.

Zdroj: Youtube

Od svých šesti let žila umělkyně s rodiči právě v tomto domě. Z tohoto důvodu se po letech chopila příležitosti, když měla možnost objekt koupit. Kromě vzpomínek jí bylo sympatické také to, že je dům vyhlášenou kulturní památkou.

Snadné to ale s domem neměla. Nebyl v příliš dobrém stavu, a tak vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci, která vzhledem k jeho historii a hodnotě musela být provedena nanejvýš citlivě. Pochopitelně to tak stálo mnoho peněz, Klukové ale prý nikdy nebylo líto, že se je rozhodla vynaložit.

S domem měla v minulosti odvážné plány. „Byla tady za války hospoda. Chci tu dělat dámský klub,” svěřila se před časem pro Aha! herečka. To se jí částečně vyplnilo, protože se tu dnes pravidelně schází nad kávou se svými přítelkyněmi. Vzhledem k tomu, že je dům velmi útulný a prostorný, jeví se pro tyto aktivity jako vhodné místo.

Do Broumova jezdí za svým koněm

Uršula Kluková, která je velkou milovnicí zvířat, má navíc v nedaleké stáji ustájeného svého koně. Ten se jmenuje stejně jako ona – Uršula. Právě v sedle si vždy ráda odpočala a vyrazila do přírody.

„Před třemi lety se nám narodilo hříbátko a Uršula se stala kmotřenkou tohohle koně. Když je v Broumově, tak za námi vždy přijede,” potvrdil v pořadu Můžu dál? majitel zmíněného ranče.

„Dřív jsem tu bývala dost často. Ale čím jsem starší, tím je to větší problém. Na tři dny to pro mě nemá cenu. Musím sem jet třeba na měsíc, je to bezmála dvě stě kilometrů z Prahy,” konstatovala Uršula Kluková.

Rozhodla se dům prodat

Právě z tohoto důvodu před časem udělala rozhodnutí, které pro ni bylo velice těžké. Plánuje totiž milovaný dům prodat.

Nechce totiž, aby ležel ladem, když by se mohl najít někdo, kdo si jeho krás užije do sytosti.

„Chci, aby to dostal někdo, kdo k tomu bude mít stejný vztah, jaký mám já. Mně by bylo strašně líto, kdyby to někdo přestavoval,” prozradila herečka v pořadu Retrojízda.

