Patnáct let od smrti kmotra Mrázka: Za promlčením případu stály vyšší zájmy

V lednu tomu bude 15 let, co neznámý střelec zabil kmotra českého podsvětí Františka Mrázka. Identita pachatele nebyla nikdy odhalena a proslýchá se, že o to ve vyšších kruzích ani nebyl zájem. Detailnější vyšetřování by totiž rozkrylo fakta o Mrázkových kontaktech na vlivné politiky a možná i podrobnosti o jejich vlastních nekalých činech.