Druhá světová válka se zapsala do dějin i myšlenek každého z nás. Ať už z doslechu či jako něco, co lidé prožili na vlastní kůži. Nejsou to ale pouze vzpomínky, jež tuto dobu připomínají. Prohlédněte si tento dětský kočárek stvořený právě za 2. světové války. Poznáte, co je na něm divného?

Ačkoliv druhá světová válka byla dobou velkého zla, vzešla z ní i celá řada velkých vynálezů.

Druhá světová válka byla katastrofou nebývalých rozměrů. Následky si mnoho lidí neslo po zbytek svého života. Ti, jež přežili, často nebyli schopni o hrůzách, kterými si prošli, po dlouhé roky ani mluvit, natož se s nimi plně vyrovnat.

Generace našich babiček tak zažila dobu, kterou si my, žijící v poměrně velkém klidu a hojnosti, jen stěží umíme představit. Druhá světová válka nemilosrdně ovlivnila nejen všední každodenní život, ale také vše s ním spojené.

Ačkoliv se mohlo zdát, že lidé poučeni první světovou válkou, už budou na tu následující více připraveni, na hrůzy, které s sebou přinesla, to nebylo možné. I tak se ale v lidské kreativitě objevilo několik důmyslných vynálezů, které v tomto směru znamenaly poměrně velký posun.

Během první světové války padlo několik tisíc civilistů. Ti přišli o život v důsledku chemických zbraní, jako byl fosgen či chlor. Celkový počet mrtvých se tehdy vyšplhal na více než 100 000 obětí.

Poučeni tím, co zažívali, vymysleli lidé něco, co mělo v případě dalších chemikálií, ochránit alespoň ty nejmenší.

V okamžiku, kdy se nad Evropou vznesla prvotní hrozba druhé světové války, se na území Velké Británie vyrojil vynález, který do té doby neměl svou obdobu.

Šlo na první pohled o poměrně obyčejné dětské kočárky, které však obyčejné rozhodně nebyly. Byly totiž plynotěsné. S jejich výrobou se začalo ve 30. letech 20. století, kdy se lidé kolem začaly dozvídat o neutuchajícím vlivu nacistického režimu.

Lidé si stále pamatovali hrůzy a sílu chemických zbraní v podobě smrtících plynů, které byly za první světové války použity, a tak se vydali vstříc přípravám, jakoby by už tehdy tušili, že prvotní závan blížící se "nové" války není jen mrak, který se co nevidět rozplyne.

Každý dospělý obyvatel Anglie byl vyzván, aby se chránil plynovou maskou. Ochránit však bylo nutné také nejmenší obyvatele. A tak přišel F. W. Mills s inovací, jak případně ochránit dítě jedoucí v kočárku proti zákeřnému plynu.

Dítě bylo v tomto kočárku uzavřeno, ovšem s dostatkem potřebného kyslíku a filtr, který byl ke kočárku připevněn, byl schopný odstranit vše, co tam nepatřilo.

