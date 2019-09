Kočičí žena Michelle Pfeiffer: Kráska s divokou minulostí v moci sekty

Vypadá jako Kačer Donald. Podobnou větu by o Michelle Pfeiffer (61) řekl jen málokdo, přesto si to sama o sobě dlouho myslela. Pohnuté mládí zanechalo na jejím sebevědomí velmi hluboké stopy.

Už jako malá se odmítala prohlížet v zrcadle a vrstevníci se jí posmívali. Prý měla křivý nos i ústa. Komplexy si v pubertě vybíjela prováděním řady lumpáren. V kalifornské Santě Aně platila za známou firmu. „Tehdy jsem se úplně vymkla jakékoli kontrole," vzpomínala později slavná herečka. Alkohol a drogy pro ni nebyly ničím neznámým, když v 16 letech dostala své první auto, hned ho totálně zrušila. Za školy nejraději utíkala na pláže, kde se potloukala ve společnosti surfařů a plavčíků.

Drsné hádky s otcem

Otec Richard, stavitel a obchodník s klimatizacemi, se ji pokoušel srovnat přísnou výchovou, ale marně. Jejich debaty často končily křikem a slzami. Jednoho dne jí Richard ve vzteku vmetl do tváře, že skončí jako nešťastná, svobodná matka, což bylo tehdy to nejhorší, co mohlo ženu potkat.

V roce 1975 přes vážné problémy s prospěchem absolvovala střední školu, a protože se chtěla stát soudní stenografkou, zapsala se na roční přípravný kurs. Nadšení jí ale dlouho nevydrželo a ze školy ji vyhodili. Fiaskem skončilo i studium psychologie. Nakonec skončila jako pokladní v supermarketu. Otcova slova o tom, že je budižkničemu, se jí neustále vracela na mysl a stále více jim věřila.

Jednoho dne se ale rozhodla, že se temné předpovědi postaví. Inspirovaly ji dvě mladší sestry, Dedee a Lori, které lákal svět modelingu. Michelle se ve dvaceti letech přihlásila do místní soutěže krásy, kterou zcela jasně vyhrála. Postoupila do Miss Kalifornie, kde sice skončila „až" šestá, ale všimli si jí lidé od filmu.

Veganské prokletí

Odjela do Los Angeles, kde začala studovat herectví. Mladá a naivní dívka ve velkém světě rychle zabředla do potíží. Seznámila se s na první pohled sympatickým párem, který ji sice vytrhl ze světa alkoholu a drog, ale postupně ji zatáhl do podivné veganské sekty vyznávající alternativní životní styl. „Dokonale mi vymyli mozek, dodnes netuším, jak se jim to povedlo," říkala Michelle. Její váha šla rapidně dolů, a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jí osud nepřivál do cesty lásku. Spolužák z hereckého kursu Peter Horton (*1958) se do Michelle zamiloval a brzy vytušil, že s ní není něco v pořádku. „Byla nepřirozeně hubená a téměř nejedla. Celý týden se živila pouze chřestem," líčil Peter. Postupem času se mu podařilo svou milou vymanit ze spárů sekty a v roce 1981 se s ní oženil.

Na líbánkách je zastihla potěšující zpráva. Michelle dostala první hlavní roli ve filmu. Už tedy žádné štěky v seriálech nebo reklamách. Pomáda 2 byla sice propadák jako hrom, ale pro Michelle přesto znamenala úspěšný odrazový můstek. Hned další film, gangsterka Zjizvená tvář (1983), už zaznamenal obrovský úspěch. Přesto mnoho nechybělo a roli nedostala. Režisér Brian de Palma se proti „neznámé holce" ostře ohradil, ale producenti trvali na svém. Michelle si je získala na konkursu, když jako jediná neváhala skutečně říznout slavného Al Pacina, po jehož boku se pak ve filmu objevila. Následovaly další úspěšné snímky jako Jestřábí žena (1985), Čarodějky z Eastwicku (1987) nebo Nebezpečné známosti (1988).

Nenaplněné mateřství

Kariéra se slibně rozjížděla, ale manželství se pro změnu začalo hroutit. Peter stále více času trávil s kamarády, s nimiž mohl popíjet a hrát poker. Michelle navíc začala toužit po dítěti, ale manžel o něm nechtěl ani slyšet. V roce 1988 se pár rozešel a herečka našla útěchu v náruči herce Stevena Fishera. Ani s ním se jí nepodařilo otěhotnět a po třech letech se rozešli. Na volnou krásku se stála doslova fronta, v její posteli se střídali slavní ctitelé, například John Malkovich, Michael Keaton nebo Val Kilmer.

Michelle ale už bylo 35 let a nenaplněný mateřský instinkt ji nakonec dohnal k radikálnímu kroku. Zavrhla všechny milence a adoptovala dceru černošské zdravotní sestry, která měla tolik dětí, že se o další už nemohla starat. Holčičku pojmenovala Claudia Rose. To ale nebyla jediná dramatická změna v jejím životě. Ve stejné době absolvovala rande naslepo, a přestože si od něj nic neslibovala, potkala na něm muže svého života. O dva roky starší David E. Kelley byl talentovaný scenárista a producent, který se později podílel na seriálových hitech jako Nemocnice Chicago Hope nebo Ally McBealová.

V plodném roce 1993 tak Michelle adoptovala dceru, vdala se a ještě otěhotněla. O rok později se jí narodil syn John Henry. Konečně měla rodinu, o které vždy snila. Na několik let dokonce přerušila kariéru, aby se mohla věnovat pouze svým blízkým. Na plátna se vrátila až v roce 2007 v hitu Hvězdný prach.

Recept na mládí

Když oslavila 60. narozeniny vypadala o dvacet let mladší. „Nejsem moc nadšená, že je mi šedesát. Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykla. Ale pak jsem si uvědomila, že žiji takovým životem, jakým žiji. A vůbec není špatný," bere svůj věk s nadhledem.

Může se pyšnit titulem nejlépe oblékané hollywoodské herečky, magazín People ji šestkrát zařadil mezi 50 nejkrásnějších lidí světa a nedávno se dočkala titulu nejkrásnější stárnoucí herečky. Zdá se, že objevila recept na věčné mládí jménem šťastná rodina. Její otec se hrubě mýlil.

Sportovkyně a kutilka

Její otec měl německo-irsko-nizozemský původ, matka Donna pro změnu italsko-švédsko--švýcarský.

Kromě dvou mladších sester má ještě o tři roky staršího bratra Ricka.

Odmítla hrát v řadě později slavných filmů, například Mlčení jehňátek, Thelma a Louise, Základní instinkt nebo Evita.

Třikrát se dočkala nominace na Oscara, ale ani jednou ho nezískala.

Denně chodí běhat, její trasa měří 6 až 10 kilometrů.

Miluje kutilské práce. Největší radost má, když dostane novou vrtačku nebo pilu.