Co po válce udělali francouzským ženám, které kolaborovaly s nacisty?

Coco Chanel měla německého milence

Váleční kolaboranti to měli těžké vždy a v každé zemi. V době, kdy se jim vedlo dobře, protože sympatizovali s těmi „správnými“, byli nenáviděni svými spoluobčany, a po skončení války si to většinou velmi tvrdě odnesli, nezřídka i pomstou nejtěžší. Co se ale po válce dělo ženám, které sdílely lože s Němci?