Myšlenka, že 10 tisíc kroků denně je klíčem k dobrému zdraví a štíhlému pasu je v populární kultuře zakořeněna již léta. Jedná se doslova o magické číslo, které najdeme automaticky nastavené v chytrých hodinkách i aplikacích v telefonu. Musíme se ho ale striktně držet?

Obezita patří mezi největší strašáky dnešní doby. Je spojena s rakovinou, srdečními a cévními onemocněními, cukrovkou 2. typu, depresí a přetížením pohybového aparátu. Podle odhadů trpí v České republice nadváhou dvě třetiny dospělých.

Jak jí předejít? Recept je jednoduchý. Mezi jeho hlavní ingredience patří vyvážená strava, kvalitní spánek a především pravidelný pohyb.

„Ráno si sedneme do auta, abychom dojeli do práce, kde většinu času prosedíme. Po návratu domů jsme unavení, tak si sedneme na gauč. Tento styl zvyšuje riziko celé řady onemocnění a nelze to zvrátit tím, že si půjdeme třikrát týdně zacvičit. Sezení musíme během dne přerušovat a dbát na přirozený pohyb,” doporučuje v rozhovoru pro magazín Aktuálně výživový poradce Petr Havlíček.

Mezi denní návyky by tak mělo patřit protažení, balanční cvičení, zvedání, nošení, vstávání a především chůze. Jak dlouho se jí ale věnovat?

Magických 10 000 kroků

Většina z nás má jasnou představu, že denně je nutné ujít přesně deset tisíc kroků. Kde se toto číslo vzalo? Abychom na otázku odpověděli, musíme se vrátit až do roku 1964, kdy se na japonském trhu objevil nový krokoměr Manpo-kei, jehož cílem bylo přivést lidi k aktivnějšímu životnímu stylu.

Výzkumník Yoshiro Hatano tehdy zjistil, že průměrný Japonec nachodí 3 500 až 5 000 kroků za den. Vydedukoval tak, že zaokrouhlených a dobře zapamatovatelných 10 000 kroků by mohla být dostačující výzva. K tomuto číslu však přišel bez jakýkoliv vědeckých studií.

Postupem času se z tohoto cíle stalo dogma. I přestože seriózní zdroje dávno prokázaly, že ke zlepšení celkové kondice organismu dochází již od pouhých zhruba čtyř tisíc kroků denně. Každá tisícovka navíc pak snižuje riziko úmrtí o patnáct procent.

Avšak pozor. Pokud chcete zhubnout, ani mýtická hranice 10 000 kroků vám stačit nebude.

Hubnutí chůzí

„Studie ukázaly, že optimální je ujít alespoň patnáct tisíc kroků denně ve svižném tempu zhruba v rozmezí 60–75 % z maximální tepové frekvence,” říká kardioložka Liana Casusi. Tu vypočítáte tak, že od čísla 226 odečtete věk. Hodnotu pak vynásobíte rozmezím aerobního pásma 0,6 u spodní hranice a 0,75 u horní hranice.

I když se 15 000 kroků může zdát jako nedosažitelný cíl, nemusíte ho splnit hned. Lékařka svým pacientům doporučuje, aby nejdřív zjistili své průměrné denní kroky, poté je navyšovali o přibližně tisíc za týden.

„Díky tomu si udržíte motivaci, zesílí vám srdce, zlepší se práce s dechem a nebudete se cítit vyčerpaní,” slibuje. „Zároveň posílíte imunitu, nakopnete zažívání a zpevníte svaly.”

Pokud to s hubnutím myslíte vážně, dejte si pozor také na stravu. Omezte průmyslově zpracované potraviny, alkohol a sladké nápoje. Ke každému jídlu přidejte misku zeleniny a sklenici vody. Navíc mějte na paměti, že když své cíle nesplníte, nemusíte se stresovat.

