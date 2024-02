close info Profimedia

Jarouš M Komořanský 2. 2. 2024 14:14 clock 3 minuty video

Kolíčky na prádlo všichni používáme rozhodně i na jiné vychytávky, než je věšení oděvů na šňůru. Uplatnění najdou v kuchyni, hrají si s nimi děti, lze z nich i nápaditě tvořit. Ale napadlo by vás, proč byste měli připínat dřevěný kolíček na prádlo na radiátor? My vám to prozradíme.

Všestrannost kolíčků na prádlo je zřejmá. Lze je použít k praktickým vychytávkám do domácnosti, jako je podepření pokličky hrnce, aby se zabránilo překypění, nebo utěsnění sáčků s kořením, aby si zachovalo své aroma. Všechny tyto vychytávky jsou vlastně důkazem užitečnosti a přizpůsobivosti předmětů denní potřeby, protože z obyčejného kolíčku na prádlo dělá nástroj, který přirozeným a úsporným způsobem zlepší atmosféru vašeho domova. A tento další trik nám ještě více rozšíří obzory. close info CarlsPix / Shutterstock zoom_in Kolíček na prádlo neslouží jen venku. Zkuste ho dát na radiátor Kolíček na radiátor? Proč? Připevnění dřevěného kolíčku na prádlo k radiátoru se ukázalo jako inovativní a cenově výhodná metoda rozptýlení esenciálních olejů po celém domě. Tato jednoduchá technika promění obyčejný dřevěný kolíček na prádlo v jednoduchý domácí difuzér, který při zahřátí radiátoru uvolňuje vůni esenciálního oleje. close Magazín Ztrácejí se vám v pračce ponožky? Najdete je v "ponožkovém sirotčinci." Expert vysvětil, kde v pračce je video Jak si jej vyrobit Pro tento DIY osvěžovač vzduchu budete potřebovat dřevěný kolíček na prádlo a vybraný esenciální olej. Dřevěné kolíčky na prádlo se doporučují, protože jsou nejen účinné při absorpci a rozptylování oleje, ale také šetrné k životnímu prostředí a přirozeně vhodnější než plastové. Chcete-li si vytvořit difuzér, naneste několik kapek esenciálního oleje na povrch kolíčku na prádlo, poté jej připněte na radiátor. Teplo z radiátoru způsobí odpařování oleje a naplní váš pokoj jeho vůní. close Magazín Chcete se fyzicky i mentálně cítit v padesáti zase na třicet? Udělejte tyto 4 věci a věk bude jen číslo video Tato metoda je nejen účinná, ale také udržitelná. Jakmile vůně vyprchá, můžete olej jednoduše znovu nanést na kolíček na prádlo a používat jej i nadále. Kolíček na prádlo lze navíc opakovaně používat s různými oleji, takže si časem můžete užívat různé vůně. Tento přístup nabízí příjemnou atmosféru ve vaší domácnosti, aniž byste museli používat drahé difuzéry nebo aroma lampy. close info Shutterstock zoom_in Aromalampa Výběr oleje je jen na vás Pokud jde o výběr esenciálních olejů, existuje celá řada možností, z nichž každá nabízí své jedinečné výhody. Například tea tree olej a bílý tymián jsou známé svými antivirovými a antibakteriálními vlastnostmi, zatímco yzopový olej je prospěšný pro ošetření pleti. Pro relaxaci zvažte levandulový nebo bergamotový olej a pro přirozené povzbuzení energie jsou výbornou volbou pomerančový a citronový olej. Tyto oleje mají nejen nádhernou vůni, ale jsou také nositeli různých zdravotních účinků, od posílení imunitního systému až po pročištění dýchacích cest. Teď už jen zbývá trik doma vyzkoušet. Na video se podívejte zde: Zdroj: Youtube Není to mnohem praktičtější a levnější varianta, než drahé difuzéry a aromatické či olejové lampy? Zdroje: www.youtube.com, www.onecrazyhouse.com, www.grannytricks.com, www.ireceptar.cz

tag Radiátor Silice Vůně

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít