Externí autor 21. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Bývalý mediální magnát a majitel televize Barrandov Jaromír Soukup (55) si uměl žít. Sice to navenek vypadalo, že se potácí v červených číslech, ale na sebe rozhodně nezapomněl. Za své moderování si vyplácel takové částky, že by se Leošovi Marešovi (48) protočily panenky.

Milionový seladon Jaromír Soukup

Vztahy podnikatele Jaromíra Soukupa se vždy propírají v médiích. Jeho snad nejznámější avantýrou je vztah s bývalou modelkou Agátou Hanychovou, ze kterého vzešla dcera Rozárka. Jaromír má slabost pro krásné, mladé a úspěšné ženy. Dávno před mediálním humbukem žil poměrně obyčejný život po boku své manželky. Pak se ale něco zvrtlo.

Přestože v poslední době poutá pozornost hlavně svými známostmi, ženatý byl Jaromír Soukup pouze jednou. Za manželku si před lety vzal Moniku Drlíkovou, která není ze šoubyznysu. Monika se živí jako ekonomka a s Jaromírem Soukupem má dvě dospělé děti, o které je dobře postaráno. S dcerou Natálií a synem Lukášem má Jaromír velmi pěkný vztah a je pyšným tátou.

V roce 2013 začal Jaromír Soukup randit s jednou z nejkrásnějších českých hereček Kateřinou Brožovou, ze začátku se snažili svůj vztah udržet v tajnosti. O rok později v roce 2014 šli s pravdou ven a krásná herečka se stala hvězdou televize Barrandov. Uváděla pořady a hrála v několika seriálech. Dokonce se spekulovalo o tom, že měla proběhnout žádost o ruku.

Místo svatby ale v roce 2018 následoval rozchod. Ani jeden z hlavních aktérů neobjasnil nikdy důvod rozpadu jejich vztahu. Hovořilo se o tom, že nedokázali soukromý život oddělit od toho pracovního. Soukup si zlomené srdce hojil u sopranistky Terezy Mátlové, ale jejich vztah vydržel jen pár měsíců.

Za moderování inkasoval astronomické částky

Nejpropíranějším vztahem Jaromíra Soukupa byl s influencerkou Agátou Hanychovou. Vztah s bývalou modelkou byl pro všechny šokem, ovšem zpočátku to vypadalo, že jim láska kvete. Po pár měsících Hanychová oznámila, že čeká se Soukupem děťátko. Ještě za porod dostala do Jaromíra jako poděkování auto, pak se ale vztah začal hroutit.

Ze dne na den se Hanychová se Soukupem rozešla a pro oba byl rozchod poměrně velkým soustem. Výsledkem bylo, že se oba dva potkali u soudu, kde Soukup bojoval za střídavou péči o dceru Rozárku. Dodnes mezi nimi panují poměrně dost vyhrocené vztahy a na nějaký smír to rozhodně nevypadá. Soukupovi se přestalo dařit i v profesním životě.

Dostal se do obrovských dluhů a přišel o svoji milovanou televizi Barrandov. I přesto, že se jeho firmy topily v červených číslech, on sám sobě za moderování vyplácel astronomické částky. V podkladech, které před časem získal insolvenční soud, který měl pro firmu později vyhlásit restrukturalizaci a oddlužení, se objevila částka, ze které by byl paf i nejlépe placený moderátor Česka – Leoš Mareš.

Podle časopisu Forbes je nejlépe placený moderátor Česka Leoš Mareš. Už v roce 2013 si měl vydělat čtyři až pět milionu korun a za Ranní show na Rádiu Evropa 2 si měl měsíčně účtovat 250 tisíc korun.

Nejlépe placený moderátor Česka?

Jaromír Soukup měl za moderování na TV Barrandov inkasovat za první až pátý a devátý měsíc roku 2019 neuvěřitelných 10 milionů a 749 tisíc korun. Částka měla být již s osmdesátiprocentní slevou a po přepočítání to vycházelo na 1 791 500 korun za měsíc.

Zdroje: Medium.seznam.cz, eXtra.cz, Prima Ženy