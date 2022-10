Tipnete, kolik by se dnes stálo postavit Cheopsovu pyramidu? Částka vyrazí dech!

Natálie Borůvková

Cheopsova pyramida v Gíze.

Foto: Shutterstock.com

I kdybychom měli k dispozici jeřáby, vrtulníky, traktory a nákladní auta, bylo by i tak těžké znovu postavit některé historické stavby. Jako třeba Cheopsovu pyramidu. Tipnete si, za kolik by se dnes vůbec dala postavit? Věřte, že vám tato částka vyrazí dech!

Stavba pyramid před několika tisíci lety je v očích lidí natolik ohromující, že se dovolávají mystického či dokonce mimozemského působení.

Tipnete si, za kolik by se dnes dala postavit Cheopsova pyramida?

Konspirační teorie, jak se asi stavěly pyramidy, neberou konce a reálné odůvodnění, které by bylo založeno na faktech, je stále trochu v nedohlednu. I tak by však stavba pyramidy, jako je ta Cheopsova, byla mimořádnou událostí. A to jak její realizace, tak finanční stránka.

Někde se traduje, že se tyto pyramidy stavěly zevnitř směřem ven, pomocí jakési spirálovité vnitřní rampy. Jak to tehdejší lidé provedli, se však můžeme opravdu jen domnívat.

Pokud bychom si však podobnou mega stavbu přece jen chtěli postavit i dnes, museli bychom se připravit na nadpozemskou částku. Přesně ta totiž byla vyčíslená u Cheopsovy pyramidy.

Nejprve je potřeba vzít v úvahu rozměry. Jen tak se naše představy mohou konkretizovat. Cheopsova pyramida je dlouhá 230 metrů na každé straně, 140 metrů vysoká a skládá se z 2,3 milionu kamenů.

Ano, přesně tak. Cheopsova pyramida je složena z několika milionů kamenů, z nichž každý váží přibližně 3 tuny. Její celková hmotnost tak představuje 6,5 milionu tun materiálu. Podle legendy byla stavba postavena za pouhých 20 let, což znamená, že každých 5 minut ve dne i v noci musel být na místo přemístěn jeden blok. Takové tempo si jistě vyžádalo tisíce lidských životů.

Částka vám vyrazí dech!

Podle tradičních teorií byla pyramida postavena po dlouhé vnější rampě. Aby však byla stavba takové rampy vůbec proveditelná, musela by se klikatit více než kilometr, aby byla dostatečně mělká na to, aby se na ni daly vytáhnout kameny. Její objem by tak představoval dvojnásobek objemu samotné pyramidy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nová, jaksi úspornější teorie, která se mezi architekty a egyptology stále více prosazuje, tvrdí, že spodní třetina výšky pyramidy byla postavena z kamenů vytažených po vnější rampě. Nad ní se pak Egypťané propracovávali nahoru vnitřkem stavby, stavěli kolem mírně se svažující vnitřní rampy a při výstupu na místo upevňovali kamenné bloky.

Kromě toho mohli dělníci kameny vytěžené na vnější rampě znovu použít při stavbě horních pater pyramidy, takže nic nepřišlo nazmar.

Pokud bychom si stejnou pyramidu skutečně chtěli postavit i dnes, byla by její cena pravděpodobně 5 miliard dolarů. Aby se náklady daly co nejvíce snížit, bylo by možné místo vápence a žuly použít beton. I tak by však její výstavba byla enormně nákladná.

