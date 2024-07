Spánek je bezesporu důležitou a nepostradatelnou součástí zdravě fungujícího těla. Pokud spíte málo, můžete si pořádně zavařit. Důležitá však není pouze délka spánku, ale i čas, kdy máte ulehnout.

Nepostradatelný spánek

Během spánku naše tělo regeneruje. Ne nadarmo se říká, že právě v tento čas dochází v našem těle k ozdravným procesům.

Abychom byli skutečně odpočatí, je podle odborníků nutné spát 7 až 9 hodin. Právě toto rozmezí nám zajistí, abychom se po probuzení cítili svěží, uvolnění a odpočatí. A to nejen fyzicky, ale také mentálně.

Věkové rozmezí Jak dlouho byste měli spát Novorozenci 12 až 16 hodin denně Kojenci od 4 do 12 měsíců 12 až 16 hodin denně Batolata ve věku 1 až 2 roky 11 až 14 hodin denně Děti předškolního věku 10 až 13 hodin denně Děti školního věku 9 až 12 hodin denně Dorostenci mezi 13. a 18. rokem 8 až 10 hodin denně Dospělí nad 18 let 7 až 9 hodin denně

Přesto je toto spíše obecné doporučení, které se mění v závislosti na věku každého z nás. U novorozenců by doba spánku měla být o dost vyšší. Novorozenci by měli spánku věnovat 12 až 16 hodin každý den.

Důvodem je především fakt, že u dětí ve věku od 4 do 12 měsíců se během spánku vyvíjí mozek a celý organismus. Pokud máte doma batole, pak optimální doba spánku pro dítě staré 1 až 2 roky je 11 až 14 hodin každý den.

Děti předškolního věku pak mají spánku věnovat 10 až 13 hodin denně. I u nich je spánek klíčový zejména z důvodu rozvoje kognitivních funkcí a sociálních dovedností.

Jak dlouho spát

U dětí školního věku pak postupně dochází ke zkracování doby potřebné ke spánku. Školákům, tedy dětem ve věku od 6 do 12 let bohatě stačí 9 až 12 hodin spánku každý den. Zde jde především o to, aby si dítě školníku věku odpočinulo a mohlo být ve škole pozorné a aktivní.

Kolik spánku potřebujete v závislosti na věku:

Zdroj: Youtube

V období mezi 13. a 18. rokem plně postačí 8 až 10 hodinová doba věnovaná spánku. Toto časové rozmezí je nezbytné pro správnou mozkovou aktivitu a zvládání emocí.

Dospělí nad 18 let by pak měli spát zmíněných 7 až 9 hodin denně. Spánek by však neměli zkracovat. I v tomto věku jsou spánek a regenerace důležité pro naše celkové zdraví a pocit pohody.

Na základě toho si také můžete vypočítat čas, kdy je nutné ulehnout do postele. Pokud máte spát 10 hodin a víte, že vstávat musíte v 7 hodin ráno, je nejzazší hodinou k odebrání se ke spánku 21. hodina večerní.

Jen tak splníte časové rozmezí 10 hodin, které ve svém věku, pro správné fungování těla i mysli, skutečně potřebujete.

Spánek bychom neměli opomíjet nebo jej přehlížet. Nedostatek spánku vede k celé řadě zdravotních obtíží včetně nabírání na váze.

Zdroje: www.verywellhealth.com, www.healthline.com, sleepopolis.com