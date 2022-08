Tipnete, kolika let se dožívali dinosauři? Studie přinesla překvapivé výsledky

Elena Velímská

Obrovské tělo, obrovská váha. Dá se předpokládat, že než dinosaurus takových rozměrů dorostl, musel žít hodně dlouho. Poslední výzkumy překvapivě ukázaly, že pravda je jiná. Jak dlouho tito pravěcí tvorové žili?

Co prozradí zkamenělé ostatky

Z nálezů zkamenělých ostatků dinosaurů dokážou paleontologové vyčíst poměrně hodně. Podle kostí odhadnou jejich výšku, délku i váhu. Ostatky napoví, čím se daný druh živil, jak žil a jaká prostředí obýval. Určit však jejich délku života není vůbec snadné. To zkameněliny nevyzradí. Kosti dinosaurů, stejně jako kosti dnešních obratlovců, věkem nabíraly na objemu. Růst, tedy tloušťka další vrstvy závisel na ročním období i potravě. Vytvářely se „letokruhy“ podobně jako u stromů. Dnes lze tyto prstence z tenkých plátků kostí „přečíst“ pomocí polarizovaného světla. Prozradí však jen věk jedince v době, kdy uhynul. Jsou ale určitým vodítkem pro jejich vývoj v různých obdobích života. Paleontologové tak zjistili, že dinosauři rostli, zvláště v mládí, mnohem rychleji, než se předpokládalo. Některé druhy dokonce velmi rychle a několika tun dosahovali během pouhých deseti, dvaceti let.

Nové poznatky, nové odhady

Dříve vědci pro určení věku největších sauropodů, tedy býložravých dinosaurů, vycházeli ze srovnání s dnešními studenokrevnými plazy a z jejich pomalého růstu. Předpokládali proto, že se dožívali několika set let. Mýlili se. Dle biologa R. E. H. Reida ani analýza kostí přesně neodhalí, jak rychle rostli a jakého věku se dožívali. „Aby paleontologové mohli stanovit rychlost růstu kostí, potřebují mít k dispozici více exemplářů téhož dinosaura v různých fázích růstu, což je vzhledem k proměnlivosti fosilního záznamu často nemožné.“

Pro určení průměrného věku dinosaurů je nutné znát další fakta, hlavně jejich metabolismus. O tom se stále vedou spory. Nicméně, jistá shoda panuje v tom, že věk dinosaurů byl úměrný jejich velikosti. Alespoň se to domnívá většina badatelů. Neznamená to ale, že druhy desetkrát větší než slon žili i desetkrát déle. Předpokládá se, že dinosauři velikosti slepice žili 5 až 10 let, větší druhy 50 až 60 a největší 70 až 80, možná i sto let. Věk býložravců byl delší než masožravců. Pokud by se jednou podařilo prokázat, zda určitý druh byl teplokrevný nebo studenokrevný nebo něco mezi tím, značně by to tyto odhady ovlivnilo. Pokud by byly, například, jako dnešní želvy, pak by se tyto obří druhy skutečně mohly dožít dvou i tří set let.

A slavný T-rex?

Největší, nejzachovalejší a nejslavnější kostra T-rexe jménem Sue je vystavena v muzeu Field Museum of Natural History v Chicagu. Předpokládá se, že věk těchto pravěkých predátorů byl jeden z nejkratších. Dožívali se 20 až 30 let. Věk Sue byl původně odhadnut na 25 let, nejnovější výzkumy uvádějí, že zahynula, když jí bylo 30. Je dlouhá 12 metrů a dle odhadů vážila 7 tun.

Nejstarší obří sauropod, který byl nalezen, je Janenschia robusta objevená na začátku minulého století v africkém Tendaguru. Uhynula před 150 miliony lety ve věku 55 let.

Paleontologové říkají, že dokud nebude známo více podrobností o metabolismu a růstu, je nutné „…brát jakékoli seriózní odhady délky života dinosaurů s obrovskou rezervou.“

