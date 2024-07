Ve většině kultur, jak víme, je zažitá tradice – tři hlavní jídla denně. Staré známé přísloví říká: „Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem, večeři dej nepříteli“. Tedy vydatná snídaně a lehká večeře. Kolikrát denně ale máme jíst, když chceme shodit nějaké to kilo? Kdo nám nejlépe poradí?

Jezte pětkrát denně...

Diety založené jen na přesně vypočítaném energetickém příjmu, kdy vám celý den kručí v žaludku, jsou dávno minulostí. Dnes hubneme zdravou a vyváženou stravou. Obecné pravidlo zní, chcete-li zhubnout, jezte pětkrát denně – tři větší jídla, dopolední a odpolední svačinu, zhruba v rozmezí okolo dvou a půl hodin až tří hodin.

Na pěti jídlech jsou postavené třeba oblíbené krabičkové diety. Jídelníček z pěti jídel vám sestaví výživový odborník, který vám dokonce řekne, v kolik hodin, čeho máme sníst, kdy přesně máme vypít sklenici vody, a ještě nám k tomu „napaří“ počet kroků, kolik musíme denně ujít.

Je „pět“ jídel skutečně recept na snížení váhy? Názory se různí, ale ač je to osvědčené, pět jídel hubnutí nijak zaručit nemusí. Jak často tedy máme jíst, aby šla váha dolů?

Poslouchejte a naslouchejte

Jsou lidé, kteří jedí dvakrát denně, aniž by pociťovali hlad. Obvykle to ale není ta správná cesta, protože tělo může jet na úsporný režim a ukládat si tuk do zásoby. Někdo začíná den až obědem, protože ráno nemá hlad, a těžko se bude do jídla nutit. Ukazuje se ale, že pokud do svého jídelníčku zařadí alespoň jednu svačinu, váha může jít dolů.

Pokud chcete hubnout bez drastických diet, poslouchejte své tělo. To je nejlepší rádce. Naučíte se to. Můžete se držet rad a odborníky sestaveného jídelníčku, ale vy sami poznáte, zda vám vyhovuje. Tělo se ozve. Zácpou nadýmáním, únavou – a tloustnutím.

Zjistíte, zda potřebujete tělo nasytit dopoledne, to znamená vydatná snídaně, svačina a oběd, a že vám odpoledne už vám stačí jen lehká večeře. Nebo naopak, dopoledne do sebe sotva něco dostanete, potřebujete vydatný oběd a vydatnější večeři. V každém případě bychom neměli nechat celé dopoledne tělo hladovět. Někomu nevyhovují vydatná jídla a svačiny, ale spíš menší porce a častěji.

Závěrem obecně

Je jasné, že jinou potřebu má člověk se sedavým zaměstnáním, jinou sportovec. Někdo jde spát o půlnoci, vstává v šest, klidně dá šest porcí denně, jiný jde v deset a vstane v osm. I od toho se odvíjí počet porcí denně. V každém případě jsou lepší tři jídla než jedno, pět než dvě. Jezte tak, abyste neměli hlad a snažte se o pravidelnost. I ta přispívá hubnutí, nenutí tělo dělat si zásoby.

Také mějte na paměti, že sacharidy a cukry, tedy i ovoce jsou vhodnější dopoledne, aby je tělo dokázalo zpracovat, odpoledne a večer mají převažovat bílkoviny. A samozřejmě nezapomínejte na pitný režim.

Zdroje: www.bezhladoveni.cz, eshop.alfafit.cz