V každé školičce se na paní učitelku culí roztomilé tvářičky holčiček a kloučků. Občas jedna šťastnou náhodou zazáří na filmovém plátně jako dětská hvězdička. Tou byl i pětiletý Andrej Chalimon, Kolja ze stejnojmenného oscarového filmu. Jak se dostal ze školky na plátna kin a proč z nich zmizel?

Z Moskvy do Prahy

Když režisér hledá pro roli do svého filmu dětského hrdinu, často si vybírá mezi žáčky ve školních lavicích. Podobně tomu bylo i v případě Kolji s tím rozdílem, že filmaři, lépe řečeno režisér Jan Svěrák a jeho otec herec a autor scénáře Zdeněk, potřebovali pro svůj film rusky mluvící kloučka, který dobře recituje, a tak má předpoklady zapamatovat si text. Toho jim hledal v moskevských mateřských školkách tým „hledačů talentů“ Nikity Sergejeviče Michalkova, herce, scénáristy a oscarového režiséra. Casting z vybraných kloučků se konal na české ambasádě. A ten, který si měl sbalit kufřík a odletět na natáčení do Prahy byl nakonec Andrej.

Kolja

Andrej Chalimon se narodil 1. ledna 1990, bylo mu tedy pět let. Přesto má na natáčení živé vzpomínky a na svůj pobyt v Praze, kde byl se svou maminkou a sestrou, vzpomíná rád. A to i na okamžiky, které nebyly zrovna příjemné. Třeba, jak si hladil roztomilé štěňátko a pak mu pak strašně smrděly ruce, nebo na scénu z metra, kde ho skříply dveře, a prý to opravdu hodně bolelo. Nijak traumaticky ho nepoznamenalo, jak vzpomíná, natáčení scén, kdy bylo potřeba, aby plakal. Dostal hračku, kterou mu ale rozšlapali. A slzy jako hrachy pak byly skutečné…

close info ČSFD.cz zoom_in Nezapomenutelný malý Kolja

Slavnostní předávání Oscarů Andrej téměř prospal. Spíš, než na cenu filmovou se těšil, že když ji dostanou, pojede do Disneylandu, jak mu pan režisér slíbil – a jeli.

Když hvězdička pohasne

Andrej za svůj herecký výkon ve filmu Kolja získal v roce 1996 cenu Český lev za nejlepšího herce ve vedlejší roli. Ani to mu cestu za filmovou slávou nezaručilo. Po natáčení odjel domů a do České republiky se vrátil a pobyl tu dva roky (1998-1999). Chodil tu do školy, měl samé jedničky a prý za rok zvládnul učivo první i druhé třídy. Zahrál si v reklamě, ale nabídka na natáčení nepřišla. A když nedostal s matkou povolení k prodloužení pobytu, vrátili se do Moskvy. Dokončil základní školu a vystudoval střední.

close info Profimedia zoom_in Malý Andrej s pány Janem a Zdeňkem v roce 1998

Během té doby si zahrál v několika úspěšných seriálech domácí produkce, větší roli dostal v roce 2005 ve filmu Skleníkový efekt a několika dalších. Andrej si proto v roce 2006 podal přihlášku na divadelní akademii a chtěl studovat herectví a produkci. Nevzali ho. Poslední epizodní roli v seriálu si zahrál v roce 2010. A pak se dle jeho slov začaly v Rusku hodně točit sitcomy a to prý pro něho nebylo. Jiné zdroje uvádějí, že jeho manažer mu role nedokázat zajistit. A jiné nabídky nepřišly, a to ani z Česka.

close info Profimedia zoom_in Andrej Chalimon na festivalu dětských filmů ve Zlíně v roce 2007

Z Kolji je chlap

Andrej vystudoval fakultu veřejné správy, během studií chvíli pracoval jako organizační pracovník u filmové produkce, poté v obchodě s elektronikou, kam to dotáhl až na vedoucího… Po studiích vzal místo personalisty ve vojenské komisi, pak měl jako inženýr na starosti údržbu moskevských podchodů a tunelů. Nakonec se stal manažerem prodejny se švýcarskými hodinkami…

A pokud jde o jeho osobní život, ač měl několik dívek, na tu pravou životní lásku prý stále čeká.

Zdroje: www.extra.cz, ct24.ceskatelevize.cz, www.tvguru.cz, www.csfd.cz, www.youtube.com