Jak bude vypadat Muscova kolonie na Marsu: Z lidí se stane meziplanetární druh

Podle Elona Muska je osídlení jiné oběžnice nutné. Země je přelidněna a vyčerpána. Kolonie na Rudé planetě tak mají zajistit dlouhodobé přežití lidstva a zároveň se stát startovním místem k výpravám do hlubokého vesmíru. „Délka života civilizace bude větší, pokud se lidé stanou meziplanetárním druhem," řekl vizionář na schůzi U.S. National Academy of Sciences.

If we are able to make life self-sustaining on Mars, we will have passed one of the greatest filters. That then sets us up to become interstellar.