Video: První záběry temných kobek, kam zavírali gladiátory před zápasy v Koloseu

Koloseum

Pod podlahou Kolosea, kde se odehrávaly gladiátorské zápasy, inscenované námořní bitvy, divadelní představení a hrůzné veřejné popravy, se skrývá úplně jiný svět. Tajný podzemní svět neboli "hypogeum" byl břichem šelmy, houštinou podzemních komnat a mohutných klenutých chodeb, kde byli drženi gladiátoři, zotročení lidé a divoká zvířata a kde se také připravovaly kulisy. Nahoře se shromažďovaly davy lidí, aby sledovaly boje gladiátorů se zvířaty nebo mezi sebou navzájem, a poslední bitvy se zde odehrály v pátém století našeho letopočtu.

Od roku 80 n. l. až do posledního představení v roce 523 n. l. byl veřejnosti zakázán vstup pod úroveň jeviště. Změna nastala až v roce 2010, kdy se možnost nahlédnout do podzemí stala reálnou poté, co byla otevřena malá část tohoto skrytého prostoru. V roce 2018 byl zahájen rozsáhlý restaurátorský projekt, který umožnil návštěvníkům prozkoumat některé z původních tunelů protínajících arénu, a to prostřednictvím zbudovaného chodníku o délce asi 160 metrů.

Návštěvníci tak mohou prozkoumat komory, prohlédnout si výtahové šachty, které zvedaly zvířata a lidi padacími dveřmi vstříc krvežíznivému davu, a dozvědět se více o 2000 let staré památce do větších a mnohdy značně krvavých detailů.

Odhalení temných kobek

Druhou fází probíhajícího restaurátorského projektu, který financuje italský výrobce obuvi Tod's, zahrnuje také záběry kobek, kam byli zavíráni gladiátoři před svými zápasy. Byl také instalován nový systém osvětlení a po dokončení renovací, přibližně v roce 2024, bude představeno nové návštěvnické centrum.

To ale není vše, v rámci samostatného projektu obnovy, který financuje italská firma Milan Ingegneria, bude vybudována nová "vysunovací" podlaha o celkové rozloze 3000 metrů čtverečních, která návštěvníkům poprvé od konce 19. století umožní procházet se po této největší italské návštěvnické atrakci.

Původní dřevěná, pískem pokrytá podlaha byla odstraněna, když archeologové začali vykopávat podzemní podlaží arény, ale nová high-tech podlaha ji nahradí. Bude vyrobena z nerezové oceli a pokryta dřevem Accoya, bude vysunovací a použitelná v mnoha různých konfiguracích a spravovat ji bude možné dokonce na dálku. Cílem je, aby bylo možné nově otevřené podzemní sítě pod ní rychle zakrýt nebo odkrýt a v případě potřeby je chránit před deštěm nebo odvětrat.

Tento krok otevírá možnost pořádat v antickém amfiteátru akce, jako jsou divadelní představení a koncerty. "Půjde o významný technologický zásah, který návštěvníkům nabídne nejen možnost prohlédnout si podzemní prostory, ale také ocenit krásu Kolosea, zatímco budou stát uprostřed gladiátorské arény," řekl ministr kultury Dario Franceschini.

