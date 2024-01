Smrt Vladimira Komarova, kosmonauta, jehož vesmírná kapsle se zřítila na Zemi, byla skutečně děsivá. Zkušený zkušební pilot a kosmonaut zahynul v dubnu 1967, když selhání padáku způsobilo náraz Sojuzu 1 do země a zanechalo za sebou jen jeho ohořelé ostatky. Z jeho posledních slov mrazí.

Vladimir Komarov, který se narodil 16. března 1927 v Moskvě, cítil už jako malý chlapec vášeň pro létání. Není tedy divu, že se nakonec stal jedním z nejuznávanějších kosmonautů Sovětského svazu.

Před svou kariérou kosmonauta vstoupil Vladimir Komarov v 15 letech do sovětského letectva. V roce 1949 byl již pilotem a přibližně ve stejné době se seznámil se svou ženou Valentinou Jakovlevnou Kiseljovovou. Jeho vzestup pokračoval a v roce 1959 absolvoval Žukovského leteckou inženýrskou akademii. Komarovovův zájem stát se kosmonautem vedl k tomu, že byl vybrán jako jeden z prvních 18 mužů, kteří se v tomto oboru připravovali. V roce 1964 pilotoval Voschod 1, první loď, která vynesla do vesmíru více než jednoho člověka, čímž si získal uznání a respekt.

Muž, který spadl z vesmíru

Vladimir Komarov byl za svého života výjimečným kosmonautem. Nejlépe si ho však budeme pamatovat kvůli jeho děsivé smrti – jako „muže, který spadl z vesmíru“. V roce 1967, kdy se blížilo 50. výročí komunistické revoluce, byl Komarov vybrán pro historickou vesmírnou misi. Tragicky se mu právě tato mise stala osudnou.

close info Youtube, public domain zoom_in Ostatky kosmonauta Vladimira Komarova.

Podle kontroverzní knihy Starman z roku 2011 měl Komarovův Sojuz 1 před letem „203 strukturálních problémů“. Ačkoli loď skutečně měla jakési problémy, jejich rozsah zůstává nejasný. Komarovův náhradník a kamarád, Jurij Gagarin, se údajně zasazoval o odložení mise a napsal memorandum, které bylo ignorováno. Ačkoli byl tedy Komarov dobře vycvičen, mise Sojuz 1, na kterou se vydal, byla uspěchaná. Kromě mnoha konstrukčních problémů se proslýchalo, že někteří vysoce postavení Sověti možná záměrně ignorovali varování inženýrů.

Politický tlak na nový vesmírný spektákl však přesto přiměl Sověty k urychlenému uvedení Sojuzu do provozu. Gagarin, považovaný za národní poklad, byl pravděpodobně považován za příliš cenného pro riskantní misi. Proto neletěl on, ale Komarov. Dne 23. dubna 1967 odstartoval na svou nešťastnou cestu a během 24 hodin obletěl Zemi šestnáctkrát.

První smrt v kosmickém letu

Konečný cíl mise byl ohrožen a misi celkově provázely závažné potíže – když se jeden ze slunečních panelů nerozvinul, start druhého modulu byl zrušen. Komarov tak dostal pokyn k návratu na Zemi. Návrat do atmosféry se mu však stal osudným. Navzdory svým schopnostem měl Komarov potíže s ovládáním kosmické lodi a se spouštěním raketových brzd. Bylo zapotřebí dalších dvou obletů, než se konečně mohl vrátit do atmosféry.

Tragicky se mu však kvůli zamotaným lanům nerozvinul padák. Dne 24. dubna 1967 se Vladimir Komarov zřítil k zemi a stal se prvním známým člověkem, který zemřel při kosmickém letu. Jeho poslední okamžiky zůstávají mytologizovány a jeho emoce jsou popisovány protichůdně.

Uspěchaná mise s tragickým koncem

Všechna tvrzení o nezdařené misi, včetně těch popsaných v kontroverzní knize z roku 2011, kterou historici označili za „plnou chyb“, však vnesla do již tak záhadných okolností Komarovovy smrti ještě více zmatku. Co však víme jistě, je, že Komarov ve své kosmické lodi několikrát obletěl Zemi, snažil se vrátit do atmosféry, ale nakonec se zřítil k zemi, když zemřel při strašlivé explozi.

close info wikimedia.org/USSR Post zoom_in Sovětská poštovní známka z roku 1964 s portrétem Komarova

Komarovovy poslední okamžiky

Starman tvrdí, že Komarov proklínal úředníky, kteří ho posadili na „zpackanou kosmickou loď“. Odborníci jsou skeptičtí a zdůrazňují Komarovův výcvik a profesionalitu. Podle oficiálního zápisu se Komarov chvíli před smrtí vyjádřil, že se cítí výborně. Skutečné emoce, které prožíval během sestupu, však zemřely s ním. Zbývaly mu poslední minuty života. Věděl to. Místo hněvu se soustředil na svou rodinu. Kosmonautova poslední komunikace s pozemní kontrolou směřovala jeho blízkému příteli a kolegovi Juriji Gagarinovi. Když se řítil k Zemi, údajně mu adresoval srdcervoucí vzkaz: „Vyřiď mé rodině, že je miluji.“

Tento vzkaz jasně ukazuje, že si byl Komarov vědom svého konce. I přesto však svou poslední vzpomínku věnoval svým nejblíšžším.

Gagarin, zdrcený ztrátou svého přítele, pravděpodobně pociťoval vinu a hněv kvůli uspěchané misi i kvůli tomu, že nebyl vyslyšen. Komarov byl za života národním hrdinou, jeho ostatky byly zpopelněny a uloženy v Kremlu.

Na video se záznamem z Komarovova pohřbu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vladimir Komarov, kosmonaut, který spadl z vesmíru, se vrátil na Zemi v podobě ohořelého torza. Jeho příběh je svědectvím o šílenství vesmírných závodů za studené války a o ceně, kterou lidé v Sovětském svazu platili za pokrok.

