Fotografie jsou zrcadlem do minulosti. Tato dokonce vyvolala v celém světě naprosté zděšení. Poznali byste, co je černá hmota v popředí?

Někdy se můžeme jen domnívat, jindy máme to štěstí, že víme. Jako tomu je i případě této záhadné fotografie. Co na ní tedy skutečně je?

Tato fotografie vyvolala v celém světě zděšení

Lidé odjakživa toužili po tom, aby se podívali do vesmíru a prozkoumali ho co nejlépe. Ne všechny cesty byly úspěšné a ne všechny skutečně vedly k tomu, dozvědět se o životě mimo naši planetu více.

Když se v Sovětském svazu chystaly oslavy jeho 50. výročí, museli tehdejší vládní představitelé vytáhnout nějaké eso ze svého rukávu. Tím byla právě cesta do kosmu. Jedním z prvním vyvolených kosmonautů, kteří měli tu čest se takové cesty účastnit, pak byl i Vladimír Komarov.

Právě Komarov byl kosmonaut, jemuž se podařilo letět do kosmu hned několikrát. Když byl osloven, aby se účastnil letu do vesmíru na lodi Sojuz 1, vůbec neváhal.

Sovětská vláda se tak předvedla s něčím, na co nebyl svět vůbec připraven a splnila tak misi ve své velkoleposti. O tu přece Sovětům šlo především. Ne všechny fotografie z oslav ale oslavné skutečně jsou. Jsou i takové, které v celém světě vyvolaly doslova děsivé zděšení. Jako třeba tato s čímsi podivným v popředí.

Poznali byste, co je černá hmota v popředí?

Cíl i myšlenka byly jasné. Dostat se úspěšně do kosmu, aby pak bylo co slavit. A tak se Komarov se svou posádkou vydal na cestu. Podle Leonida Brežněva, tehdejšího sovětského vůdce, mělo jít o setkání dvou sovětských kosmických lodí kdesi ve vesmíru.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Toto orbitrální spojení mělo dodat na dramatičnosti oslav k výročí založení svazu. Jak se ale později ukázalo, o drama skutečně šlo, a to s velice dramatickými následky.

Ve vesmíru se měly potkat lodě Sojuz 1 a Sojuz 2, jež měla startovat o den později. V plánu bylo, aby Komorav následně přesednul z jedné lodě na druhou a provedl tak něco, o co se nikdo jiný nikdy předtím nepokusil.

Jak se však nakonec ukázalo, kosmický let nebyl bezpečný. A právě to se Komarovovi stalo osudným. Zahynul 24. dubna 1967. V ten den se kosmická kapsle Sojuz 1 zřítila po návratu do atmosféry v důsledku selhání padáku.

Zmíněná černá hmota, kterou vidíte na fotografii a marně tápete, co to může být, je bohužel to, co z kosmonauta Komarova nakonec zbylo. Jsou to všechny jeho ostatky.

Záložným kosmonautem Komarova byl tehdy sám Jurij Gagarin. Komarovův nejlepší přítel.

