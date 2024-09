Externí autor 28. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Studená válka je v plném proudu a vesmírný závod mezi Sovětským svazem a USA je jedním z jejích největších symbolů. Obě velmoci chtějí dokázat svou technologickou převahu a být první na Měsíci. Jenže opět zaúřaduje pověstný ruský šlendrián. Možná už tušíte, co je na fotce, která vyděsila celý svět.

Když ambice předběhnou bezpečnost, může to skončit katastrofou. Sovětská mise Sojuz 1 je mrazivým příkladem toho, jak politické tlaky a touha po prvenství mohou zastínit zdravý rozum a ohrozit životy.

Vesmírný závod

V dubnu 1967 se Sovětský svaz chystal k dalšímu průlomu ve vesmírném závodu s USA. Mise Sojuz 1 měla být triumfem sovětské kosmonautiky, která již dosáhla několika významných milníků – včetně vyslání prvního člověka do vesmíru. Cítil tak politický tlak na to, udržet si náskok.

Program Sojuz byl součástí ambiciózního plánu na dobytí Měsíce. Nová kosmická loď měla být schopna dopravit kosmonauty na jeho oběžnou dráhu a bezpečně je vrátit zpět na Zemi. Jenže vývoj se potýkal s problémy a zpoždění narůstala.

Varovné signály

Inženýři a technici pracující na projektu si byli vědomi řady závažných problémů. Na rozdíl od jiných tehdejších letů s lidskou posádkou, nebyl Sojuz nikdy úspěšně otestovaný při nepilotovaném letu. Přesto politické vedení tlačilo na co nejrychlejší start mise s lidmi.

Vladimír Komarov, zkušený kosmonaut vybraný pro misi Sojuz 1, si byl vědom rizik. Podle některých svědectví dokonce předem věděl, že mise může skončit katastrofou. Přesto se rozhodl letět – údajně proto, aby neohrozil život svého přítele Jurije Gagarina, který byl po svém prvenství ve vesmíru v roce 1961 náhradníkem pro tuto misi.

Osudný let

24. dubna 1967 odstartoval Sojuz 1 z kosmodromu Bajkonur. Problémy se začaly kupit téměř okamžitě. Jeden ze solárních panelů se nerozvinul, což omezilo přísun energie. Stabilizační systém nefungoval správně a loď se nekontrolovaně otáčela. Při třináctém obletu Komarov hlásil: „Mám opět těžkosti s ovládáním kabiny. Je to ďábelský stroj! Na co sáhnu to nefunguje!“ popisoval pověstný ruský šlendrián.

Kosmonaut bojoval s poruchami a snažil se udržet loď pod kontrolou. Při čtrnáctém oběhu Země selhala i palubní klimatizace. Po osmnáctém oběhu bylo rozhodnuto o předčasném ukončení mise. Začátek sestupu proběhl relativně hladce. „Podařilo se mi zorientovat loď a nasměrovat brzdící motor, který se zapálil nad Afrikou ve tři hodiny a pět minut. Odhodil jsem přístrojovou sekci. Sestup začal dobře. Teď shoří antény a spojení se přeruší. Na shledanou na Zemi,“ byla poslední slova plukovníka Komarova. Pak nastala katastrofa.

Možná tak už tušíte, co je ta černá hmota na fotografii v úvodu článku.

Tragický dopad

Hlavní padák kapsle se při sestupu kvůli problému s tlakovým senzorem neotevřel a ten záložní se při manuálním otevření zamotal. To vedlo k nekontrolovatelnému pádu. Kosmická loď narazila do země v rychlosti 640 km/h a při dopadu explodovala. Vladimír Komarov neměl šanci přežít.

Záchranný tým, který dorazil na místo havárie, našel jen ohořelé trosky. Z Komarova zbyly zuhelnatělé ostatky, které se vešly do malé krabice. Jejich fotografie, která se později dostala na veřejnost, šokovala celý svět. Jak se něco takového mohlo stát?

Šokující vyšetřování

Tragédie Sojuzu 1 otřásla sovětským vesmírným programem. Následovalo důkladné vyšetřování, které odhalilo systémové problémy v rozhodovacím procesu a nedostatečný důraz na bezpečnost. Konstruktéři odhalili 200 chyb na kosmické lodi již před startem, ale vládní představitelé si odlet vynutili. Další potíže odhalila prohlídka lodi Sojuz 2 – měla stejné problémy s padáky. Pokud by odletěla na svou misi (měla se přiblížit k Sojuzu 1 a Komarov měl „přesednout“), zemřeli by další tři kosmonauti – Valerij Bykovskij, Jevgenij Chrunov a Alexej Jelisejev.

Sovětský svaz byl nakonec nucen přehodnotit své priority a zpomalit tempo závodu o přistání na Měsíci. 20. července 1969 ho tak vyhráli Američané s misí Apollo 11. Ale tuhle historii už znáte.

Zdroje: plus.rozhlas.cz, kosmonautika.cz