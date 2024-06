Skvělá česká komedie Ladislava Smoljaka o falešném číšníkovi Daliboru Vránovi si získala v osmdesátých letech srdce diváků. Stejně jako jiné filmy v té době ovšem musela projít tvrdou komunistickou cenzurou.

V roce 1980 vznikl v rukou oblíbené kreativní dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka výborný film s hvězdným obsazením. Ústřední postavou je chudý knihkupec, který se rozhodne si finančně přilepšit originálním způsobem.

Vedle Josefa Abraháma v hlavní roli ve snímky zazářily tehdejší krásky Libuše Šafránková a Eliška Balzerová. V dalších rolích se objevil Jiří Kodet, Dagmar Patrasová, nebo sám Zdeněk Svěrák, který je autorem scénáře.

Přál si někdo platit?

Knihkupec Dalibor Vrána vůbec nevychází s penězi. To, co vydělá, utratí totiž za alimenty, které musí odevzdat matkám svých potomků. Je to totiž pohledný sympaťák, o kterého mají dámy zájem.

Úplná náhoda ho přivede na originální nápad, jak si přivydělat. Začne se totiž vydávat za číšníka, a stane se tak fantomem pražských restaurací a hospod. Nepolapitelný přízrak v převleku inkasuje netrpělivé hosty, kteří si přejí platit.

Dalibor je překvapen, jak snadno mu to celé funguje. Ale nic netrvá věčně, a tak se ocitne dlouho nepolapitelný falešný vrchní v hledáčku všech pražských i mimopražských restauračních zařízení.

Nejlepší scénu museli vystřihnout

Tvůrci si vymysleli vtipnou a zcela zásadní scénu. Postava Dalibora se totiž měla objevit v divadelní restauraci plné slavných českých herců. Ladislav Smoljak tehdy s parťákem Zdeňkem Svěrákem oslovili nejlepší filmové hvězdy, aby si právě v této scéně zahráli .

Chtěli vedle sebe posadit Vladimíra Menšíka, Radoslava Brzobohatého, nebo například Jiřinu Bohdalovou. Elitní umělci měli hrát sami sebe. Právě je měl přijít falešný vrchní zkasírovat.

„Sehnali jsme plejádu hereckých es. Ochotných zahrát nám sebe samotné. Po nazkoušení jsme scénu natočili a těšili se, že to bude třešnička filmu,“ vysvětlil režisér populární komedie.

Tehdy ale přišla drsná cenzura, a právě tato scéna měla být vystřižena. „Problém byl v tom, že mezi přítomnými byl i Jiří Suchý. A to byl průšvih,“ vysvětlil filmový historik Pavel Taussig (72).

Ve scéně u stolu spolu sedí Vlastimil Brodský s Janou Brejchovou, a principál divadla Semafor Jiří Suchý. Vrána se těšil, že zkasíruje umělce v divadelním klubu. Jenže tam se útrata píše na účet, který si herci platí po výplatě.

Tuto pasáž nařídil barrandovský dramaturg Ludvík Toman vystřihnout. Suchého totiž tento komunistický potentát doslova nenáviděl.

Suchý měl tehdy přísný zákaz účinkovat v televizi, vydávat svou tvorbu a byla mu odebrána i ředitelská funkce.

Zdroj: www.blesk.cz, www.csfd.cz