Zemi se blíží superjasná kometa. Brzy ji spatříte pouhým okem. Kam se dívat?

Foto: University of Hertfordshire Observatory - C/2021 A1 / Creative Commons, CC BY-SA 2.0, https://creati

Pozorování hvězdné oblohy, padajících hvězd a komet patří k velmi oblíbeným masovým zábavám. A právě v těchto dnech se nám naskytne další jedinečná příležitost. K Zemi se totiž blíží velmi očekávaná kometa - C/2021 A1 Leonard. Ta by se měla stát nejjasnější kometou roku 2021. V prosinci bude kometa Leonard viditelná i na večerní obloze. Pro její pozorování je ale nutné černé pozadí, tedy noc, za noci s Měsícem v úplňku by ji nebylo možné spatřit.

Příroda nám občas na obloze přichystá nejedno magické překvapení, některé úkazy můžeme pak pozorovat pouze jedenkrát za život. Kometa Leonard by mohla učinit konec tohoto podivného roku o něco příjemnější, protože ji bude možné spatřit na temné obloze s trochou štěstí i pouhým okem.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kometa je již nyní, tedy ve druhé polovině listopadu, pozorovatelná malými amatérskými dalekohledy, protože její jasnost je podle posledních měření a odhadů okolo 8,5 magnitudy. Pohybuje se na hranici souhvězdí Honicích psů a Vlasů Bereniky a nejlepší čas pro její pozorování je po třetí hodině ranní (SEČ), kdy je výše než 30° nad obzorem. Na tmavé obloze dál od měst je viditelná i v triedrech, např. 10×50.

Pohled na dalekohledy na vrcholu hory Mount Lemmon, observatoř.Zdroj: Yvette Cendes / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Ultrarychlá kometa

Leonardo je přitom klasifikována jako ultrarychlá kometa, která se vzhledem k Zemi pohybuje rychlostí 254 412 km/h neboli 70,67 km/s. Navzdory této rychlosti v prostoru naší sluneční soustavy ji však ze Země neuvidíme jako rychle svištící těleso. Stejně jako planety se i komety pohybují před hvězdným pozadím, ale vzhledem k velkým vzdálenostem jen velmi pomalu. S dalekohledem bude možné zaměřit kometu vůči hvězdám na pozadí a poté porovnat pohled o pět nebo deset minut později. Pouze tak bude její pohyb patrný.

Leonard - nový objev

Kometa byla objevena astronomem Gregem Leonardem začátkem letošního roku na observatoři Mount Lemmon v Arizoně. Observatoř se zabývá hledáním blízkozemních planetek, které se mohou nebezpečně přiblížit k Zemi. Pozoroval ji dalekohledem o průměru objektivu 1,5 metru.

Nejzajímavější na kometě je právě tak typický ohon, který by měl být k vidění pouhým okem právě začátkem prosince, kdy se kometa Leonard přiblíží k Zemi a Slunci. Nejlepší den pro její pozorování bude 13. prosinec, kdy se nejvíce přiblíží k Zemi, a to na vzdálenost více než 34 milionů km! Ač je to nepředstavitelná dálka, bude možné kometu spatřit.

Dalekohled vhodný pro pozorování komety Leonard.Zdroj: Jacek Halicki / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legal

Dalekohled? Výjimečně netřeba

Kometa Leonard je obvykle příliš slabá na to, abychom ji mohli pozorovat pouhým okem, ale většinou postačí jen prostý dalekohled. Nyní navíc máme jedinečnou příležitost, protože s blížícím se koncem roku by ji mohlo být možné zahlédnout na tmavé obloze pouhým okem. Je však třeba si uvědomit, že komety jsou nepředvídatelné.

U komety Leonard je možné, že dosáhne 4. magnitudy ještě před svým perihelem na začátku ledna. Protože však jsou komety rozptýlená tělesa, nikoliv hvězdné body, nebude se našemu oku jevit tak jasná jako hvězda 4. Magnitudy, ale na tmavé obloze bude dobře viditelná.

Zdroj: Youtube

Sledujte prosincové nebe

Nad ránem 3. prosince bude kometa prolétat okrajem jasné kulové hvězdokupy M3 v souhvězdí Honicích psů a kometa i hvězdokupa M3 by měly mít přibližně podobnou jasnost. Měsíc bude v tu dobu v novu, takže nebude rušit pozorování. V následujících dnech se pohyb komety po obloze bude pozvolna zrychlovat, až se přesune se do souhvězdí Pastýře.

Dne 6. prosince projde C/2021 A1 jen 5 úhlových stupňů nad jasnou hvězdou Arcturus (0,1 mag, nejjasnější hvězda severní oblohy). Kolem 8. prosince kometa přejde do souhvězdí Hada, kde bude nejlepší doba pro její pozorování mezi 5. až 6. hodinou ráno. Nejvyšší jasnosti by měla dosáhnout v den jejího největšího přiblížení k Zemi, tedy 12. prosince. Podle současné předpovědi by mohla mít okolo 4. hvězdné velikosti. V tento den zároveň končí její viditelnost z našich zeměpisných šířek. Z tohoto důvodu budou nejlepší pozorovací podmínky v týdnu od 3. do 10. prosince. Tehdy bude ještě dostatečně vysoko na obloze a zároveň bude nad hranicí viditelnosti pouhým okem. Ve výhodě budou pozorovatelé s nižší mírou světelného znečistění.

35 tisíc let na cestě

Kometu bude samozřejmě možné pozorovat z mnoha míst na zemi různě. Pokud se vám však povede vidět ji v zákrytu blízko Slunce, bude to událost, která se stane jednou za život. Kometě totiž trvá desítky tisíc let, než dokončí oblet kolem Slunce.

„Výpočty oběžné dráhy odhalily, že objekt strávil posledních 35 000 let putováním ke Slunci poté, co dosáhl afélia v mrazivé vzdálenosti přibližně 3 500 AU (3 500násobek vzdálenosti mezi naší Zemí a Sluncem],“ upozornil v říjnu Bob King na serveru Skyandtelescope.com. Z jeho slov plyne, že po tomto těsném průletu kolem našeho Slunce už kometu Leonard neuvidíme.

Zdroje:

www.astro.cz, theskylive.com, en.wikipedia.org/wiki/C/2021_A1_(Leonard)