V druhé polovině ledna a začátkem února bude možné spatřit kometu, která byla svědkem poslední doby ledové. Těleso s názvem C/2022 E3 (ZTF) se k nám přiblíží na vzdálenost pouhých 42 milionů kilometrů. V místech bez světelného znečištění tak bude viditelné pouhým okem.

Ledový objekt byl objeven v březnu roku 2022. O jeho existenci do té doby astronomové netušili. Jde totiž o dlouhoperiodickou kometu s dobou oběhu asi 50 tisíc let. Když se k naší planetě přiblížila naposledy, svět vypadal zcela jinak. V Evropě žili neandrtálci a o technologiích neměl nikdo ani potuchy.

Podle NASA je zároveň možné, že moderní civilizace bude poslední, která toto těleso bude mít možnost pozorovat. „Některé předpovědi naznačují, že jeho dráha je tak excentrická, že se možná již nevrátí a bude pokračovat dál mimo naši Sluneční soustavu,” říká Jessica Lee z Královské observatoře v Greenwichi.

Kometa C/2022 E3

To, zda bude kometa viditelná pouhým okem, ukáže 13. leden 2023, kdy se přiblíží ke Slunci do vzdálenosti asi 166 milionů km. Těkavé látky na jejím povrchu se začnou působením slunečního větru rozpadat a objekt se začne prudce zjasňovat. Do jaké míry je ale stále záhadou.

Zdroj: Youtube

„Komety jsou nepředvídatelné. Ale pokud C/2022 E3 bude pokračovat v současném trendu, jasnosti, bude ji možné lehce objevit malým dalekohledem. Bez něj bude pravděpodobně také viditelná, bude ale připomínat rozmazanou hvězdu,” píše NASA. V obou případech vyhledejte místo s nízkým světelným smogem. Mezi oblasti tmavé oblohy patří Šumava, České Švýcarsko, Beskydy, Jizerské hory, Podyjí či Manětínsko.

Nejlépe viditelná bude kometa od poloviny ledna do poloviny února, kdy bude prolétat blízko severního nebeského pólu. V době před úplňkem (5. února 2023) ji vyhlížejte v časných ranních hodinách. Po úplňku naopak na večerní obloze, kde setrvá celou noc.

Hledejte Velký vůz

Kometa se bude postupně přesouvat od souhvězdí Severní koruny přes Pastýře, kde bude od 14. do 21. ledna. Do 25. ledna bude v souhvězdí Draka. Pak se na dva dny přesune do Malého medvěda. Od 29. do 4. února proletí Žirafu, do 9. února Velký vůz. Zde se bude nacházet nad jeho ojí. Následně zamíří k souhvězdí Býka. 11. a 12. února ji bude možné spatřit poblíž jasné planety Mars.

Pokud byste chtěli kometu vyfotit, odborníci doporučují použít stativ a kvalitní plnoformátovou zrcadlovku nebo bezzrcadlovku se světelným objektivem s ohniskovou vzdáleností 30 a 300 milimetry a světelností f2.8 nebo 1.4. Mobilní telefon bohužel k zachycení vesmírného tělesa nepostačí.

Zdroj:

www.astro-novinky.eu, www.jpl.nasa.gov, www.seznamzpravy.cz