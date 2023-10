Jak to tak vypadá, můžeme se pomalu začít těšit na velkolepou vesmírnou show. Obří kometa, třikrát větší než Mount Everest totiž vybuchla a řítí se k Zemi! V dubnu příštího roku se tak můžeme připravit na nebeskou podívanou, jaká nemá obdoby!

Astronomové učinili dechberoucí objev: ve vesmíru explodovala kolosální kometa, která je třikrát větší než Mount Everest, a řítí se k Zemi obrovskou rychlostí. Fascinující událost bychom měli pozorovat ze Země již v dubnu 2024!

Na video se slibovanou podívanou se soustřeďte zde:

Zdroj: Youtube

12P/Pons-Brooks: Kryovulkanický zázrak

Tento úchvatný vesmírný úkaz byl pojmenován 12P/Pons-Brooks a patří do vzácné kategorie kryovulkanických komet, známých také jako studené sopky. Představte si ledové monstrum o průměru 30 km složené z fascinující směsi ledu, prachu a plynů, které se řítí vesmírem. Když sluneční žár zažehne tlak uvnitř tohoto ledového obra, exploduje v úchvatné přehlídce nebeského ohňostroje.

Blízké setkání s kometou

A teď to nejzajímavější: ačkoli se tato kolosální kometa přímo nesrazí s naší planetou, chystá se na blízké setkání! Dne 21. dubna 2024 se kometa 12P/Pons-Brooks ladně proletí kolem Země a nabídne podívanou, jaká se naskytne jen jednou za život. Astronomové předpovídají, že by mohla být dokonce viditelná pouhým okem a zbarvit noční oblohu svou éterickou září.

Kosmické rohy a vibrace Hvězdných válek

To ale není vše - 12P/Pons-Brooks má v rukávu ještě několik kosmických překvapení! Je to již podruhé během pouhých čtyř měsíců, co vybuchla a vytvořila nebeskou show připomínající obří rohy. Někteří odborníci dokonce její tvar hravě přirovnávají k ikonické vesmírné lodi Millennium Falcon z Hvězdných válek. Je to jako směs science fiction a reality přímo na noční obloze.

close info Space Reference.org, public domain zoom_in Kometa Pons-Brooks

Kdy a kde se můžete stát svědky vesmírné show

V kalendářích si poznamenejte 2. červen 2024, kdy bude tato kolosální kometa nejjasnější a rozzáří oblohu. Ti, kteří touží kometu vidět, mohou 12P/Pons-Brooks pozorovat ve směru východ-severovýchod ve výšce 36 stupňů nad obzorem.

Kronika komet: Nahlédnutí do vesmírných zázraků

Ačkoli si kometa 12P/Pons-Brooks krade pozornost, stojí za zmínku, že není jedinou kosmickou zajímavostí. Další kometa, 29P/Schwassmann-Wachmann, drží titul nejvýbušnější komety ve sluneční soustavě a každý rok vybuchne přibližně 20krát. Tyto vesmírné zázraky nepřestávají poutat naši představivost a připomínají nám nekonečná tajemství, která vesmír skrývá.

S blížícím se dubnem 2024 upřete oči k noční obloze a buďte svědky velkoleposti komety 12P/Pons-Brooks, která je třikrát větší než Mount Everest, a poctí naši planetu svou nebeskou přítomností. Je to podívaná, kterou si nenechte ujít!

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.ndtv.com, www.gbnews.com