Nejen jeden z divů světa, pyramidy v Gíze, ale i pověstná sfinga je spojovaná s tajemnými komnatami. Již desítky let pátrají ti největší odborníci po podzemních tajemstvích celé oblasti. Nyní egyptolog objevil pod sfingou skrytou komnatu, která by mohla skrývat objev století.

Pod sfingou i pyramidami v Egyptě se stále čile kope. Většina odborníků totiž věří, že se zde nachází tajný skrytý svět, možná i s knihovnou veškeré moudrosti lidstva a mnohé další objevy. Čas od času se skutečně najde v pyramidách nebo kolem sfingy nějaký nový a dosud neznámý a nezmapovaný prostor, extrémní objev se zatím ale stále nekonal.

Síň záznamů možná objevena

Před rokem a půl byla například při skenování pod Velkou sfingou nalezená podivná komora vytvořená člověkem. Narazili na ni badatelé díky mionům, kterým se podařilo při skenování dané oblasti objevit "prázdnotu" pod povrchem. Podívejte se na toto rok staré video:

Zdroj: Youtube

Díky neinvazivním technikám objevil pod Velkou sfingou tým egyptologa, doktora Manu Seyfzadeha, několik zajímavých míst. Mezi nimi ale jedna dutina vzbudila skutečný poprask ve vědecké obci. Obrovská dutina měří 12 x 9 metrů, leží asi pět metrů pod sfingou a údajně by se mohlo jednat o dlouho hledanou Síň záznamů.

Pomocí nové neinvazivní metody, nazvané seismická tomografie, je možné testovat prostory. Vědci díky této metodě poslouchali a objevovali povrch kolem sfingy. Nakonec se jim povedlo označit několik oblastí, které by mohly být dutinami. Velmi odvážné tvrzení dokonce odhalilo, že tým si myslí, že jedna z těchto dutin by mohla být skutečně legendární Síní záznamů. Mystická síň je údajně místem, kde by měly být shromážděné staré spisy z doby před biblickou potopou.

Faktem ale je, že o této síni se již párkrát v minulosti mluvilo. Objevují se dokonce spekulace, že již byla objevená, ale skutečný objev a výzkum je veřejnosti záměrně utajený.

Mohlo by jít o dávno hledanou dutinu?

Podle doktora Seyfzadeha je dutina extrémně velká. Jak dále popsal, „sken ukázal pravoúhlé rohy a ostré hrany. Myslí si, že je to uměle vytvořená komora asi pět metrů pod námi."

I přesto, že je k nálezu velmi optimistický, nemyslí si, že by v případné Síni záznamů zůstalo mnoho důkazů. Domnívá se totiž, že oblast je zatopená. Že je to v poušti překvapivé? Ne tak docela. Hladina spodní vody i v těchto místech dosahuje asi pěti metrů, takže případný archiv by skutečně byl nejspíš poničený, protože nebyl zapečetěný. „Domnívám se, a mám pro to důkazy, že obsah byl vyvezený a skončil v Hermopoli ve středním Egyptě," uvádí archeolog.

Hawass je skeptický

Podle jedné z mnoha legend se pod sfingou kdysi nacházela starověká knihovna, po které se už roky pátrá, jak jsme výše uvedli. K její existenci je však skeptický i známý egyptolog a bývalý státní ministr pro starožitnosti, doktor Zahi Hawass.

Nemyslí si, že by zde ještě bylo mnoho neobjeveného. Sám veškeré teorie o tajemném městě pod sfingou rezolutně popírá, ale přece jen některé jiné anomálie nevyvrací. Již dříve prý potvrdil přítomnost tří tunelů – jeden je nad zadní částí sfingy, druhý na její severní straně a třetí za tzv. "Portrétem snů". Všechny ale již byly nalezené. Sám Hawass před čtyřmi lety prováděl vykopávky pod tělem sfingy a znovu objevil přístupové tunely k několika velkým, zřejmě přírodním jeskyním přímo pod sfingou. Jeho závěr však zněl tak, že pod sfingou nejsou žádné chodby a jedná se o betonovou sochu…

www.express.co.uk, enigmaplus.cz, www.novinky.cz