Zánik civilizace lze vypočítat, tvrdí slavný statistik. Lidem zbývá 760 let

J. Richard Gott, profesor astrofyziky

Foto: A. T. Service / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Věřili byste, že existuje matematická rovnice, která předpovídá konec lidstva? Ano, existuje. A dokonce ne jedna. Zatímco Isaac Newton vypočítal, že konec lidstva nastane již za 40 let, v roce 2060, pak je tu i jiná rovnice, která nám naštěstí dává více času. Podle ní vymřeme ta přibližně 760 let. „Argument soudného dne“ má však celou řadu odpůrců, přestože poměrně přesně předpověděl pád Berlínské zdi. Co to je za rovnici?